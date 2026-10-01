Mate 90 系列搭载华为睿影 XMAGE 影像体系，配备连续可变光圈、第三代红枫原色摄像头

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东公布了华为 Mate 90 系列的影像配置信息。

IT之家注意到，作为华为影像技术的集大成之作，Mate 90 系列首发搭载全新升级的 XMAGE「华为睿影」影像体系，围绕人像、长焦、色彩、视频、智拍五大方向持续创新，并以全系连续可变光圈、第三代红枫原色摄像头、超大底 2 亿像素长焦以及 18EV 超高动态主摄等核心配置，再次提升移动影像体验。

华为 Mate 90 系列全系搭载连续可变光圈，支持 F1.4-F4.0 无级调节。大光圈 F1.4 下人像虚化柔美自然，小光圈 F4.0 下多人合影人景都清晰；配合连续可变光圈带来的明暗秒切无频闪特性，视频拍摄体验大幅优化。

人像方面，依托芯片级人像分区算法与校准，Mate 90 系列实现肤色准确度提升 62%，配合第三代红枫原色摄像头 37% 的色彩准确度提升，红枫人像呈现出肤色真实自然的直出效果。

针对高难度场景，Mate 90 Pro Max 红枫夜景无惧眩光，绚丽烟花模式可记录璀璨瞬间；18EV 超高动态视频让逆光场景也清晰可用；超大底 2 亿长焦支持“一张照片、多个主角”的多重构图玩法。

长焦方面，Pro Max 在 4x、10x、20x 变焦下人像依然清晰动感，长焦微距拓展了近摄创作空间。更值得关注的是视频表现：凭借第十代 ISP 与 CIPA7.5 长焦防抖，其 20x 长焦人像视频稳定清晰，长焦视频清晰度提升 34%，长焦防抖能力提升 41%，显著优于业界同级 20x 长焦方案。

智拍方面，XMAGE 智拍新增 AI 姿势推荐功能，让合影更合拍。专业玩家还可搭配 SmallRig 3.3 倍增距镜，进一步拓展远摄边界。

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