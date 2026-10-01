“好奇号”探索运行超 5000 个火星日，美国宇航局发布“火星明信片”

IT之家 10 月 1 日消息，科技媒体 scitechdaily 昨日（9 月 30 日）发布博文，报道称美国宇航局（NASA）为庆祝“好奇号”（Curiosity）火星车运行超过 5,000 个火星日，推出一组特别的全景影像，被形容为“火星明信片”。

好奇号于 2012 年 8 月 6 日降落在火星盖尔陨石坑（Gale Crater），开始原定约 2 年的任务，于 2026 年 8 月 29/30 日（不同媒体报道存在差异）左右达到第 5,000 个火星日。

美国宇航局官方账号 @NASAMars 于 9 月 2 日在 X 平台发布推文，宣布“好奇号”已在火星表面探索超过 5,000 个火星日（sol）。由于 1 个火星日约为 24 小时 39 分钟，因此 5,000 个火星日相当于超过 5,137 个地球日，也就是超过 14 个地球年。

美国宇航局任务团队为庆祝该里程碑，发布了一组特别的全景影像，第一组全景拍摄于火星当地时间上午 9:56（第 5,000 sol），第二组拍摄于当天下午 5:39（第 5,003 sol）。

拍摄地点位于夏普山（Mount Sharp）下部山麓附近的一处沙质山脊，任务团队将其昵称为“Chocolatal”（巧克力），两张全景分别代表清晨与黄昏的光照条件。IT之家附上相关图片如下：

参考

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