小鹏汽车 9 月交付新车 41256 台，环比增长 5 %

IT之家 10 月 1 日消息，据小鹏汽车官方消息，9 月，小鹏集团共交付新车 41,256 台，环比增长 5 %；第三季度累计交付新车 118,390 台，环比增长 15 %。

IT之家注意到，9 月 17 日，黄金大五座科技旗舰小鹏 G9L 中国市场上市，官方限时售价 23.18 万元起。作为全球车，小鹏 G9L 将陆续登陆全球 64 个国家及地区。

9 月，小鹏 GX 交付量达 7,224 台，上市以来，产能稳步提升，已连续 3 个月单月交付超 7,000 台，连续两个月位列 30 万元以上大型 SUV 销量前三，中东市场订单量突破 3,000 台。

小鹏 MONA L03 的产能持续攀升，9 月交付量超过 10,000 台，并已在中国香港、菲律宾、澳大利亚和印度尼西亚等多个市场上市并陆续开启交付。

9 月，小鹏第二代 VLA 全新版本 XOS 6.3.0 及第二代 VLA Lite 版本正式开启推送；小鹏集团启用全球首条高阶通用人形机器人自动化产线，按计划，小鹏机器人将于今年底进入规模量产阶段。

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