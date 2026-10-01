华为余承东宣布麒麟开启「芯」纪元：旗舰 τ / 逻辑折叠 τ 芯片发布，Mate 90 全系搭载

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了 Mate 90 系列年度旗舰手机。
余承东在发布会现场宣布，麒麟芯片，开启「芯」纪元。
从余承东公布的产品回顾及规划来看，进入「芯」纪元的麒麟芯片带来了旗舰 τ 芯片和逻辑折叠 τ 芯片。
旗舰 τ 芯片：麒麟 9030、麒麟 9035；
逻辑折叠 τ 芯片：麒麟 9050、麒麟 9050 Pro。
据IT之家了解，华为 Mate 90 全系搭载 τ 芯片。其中：
华为 Mate 90 标准版手机搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 27%。相较上一代（麒麟 9020），麒麟 9030 的 CPU 性能提升 13%，GPU 性能提升 54%，NPU 性能提升 13%。
华为 Mate 90 Pro 手机首发搭载麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 20%。相较上一代（麒麟 9030），麒麟 9035 的 CPU 性能提升 11%，GPU 性能提升 10%，NPU 性能提升 51%。
华为 Mate 90 Pro Max 典藏版及 RS 非凡大师则搭载麒麟性能新巅峰、首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 麒麟 9050 Pro，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 31%。这枚芯片 CPU 支持 9 核 16 线程超线程技术，多核性能提升 23%、GPU 渲染性能提升 40%、NPU 性能提升 140%。
另外，Mate 90 Pro Max（12GB）搭载逻辑折叠 τ 芯片麒麟 9050。