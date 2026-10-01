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华为余承东：Mate 90 系列是中国半导体行业的时代答卷，也是中国操作系统产业的创新答卷

2026/10/1 12:22:51 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 一颗粒子Silicon_14Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东正式发布了 Mate 90 年度旗舰新机。

在发布会上半场的结尾，余承东进行了总结。他表示，今天华为把最强大的麒麟芯片、最创新的鸿蒙系统带给了史上最强大的 Mate。

余承东还直言：

Mate 90 系列是中国半导体行业的时代答卷，也是中国操作系统产业的创新答卷。感谢每一位一路相伴的 Mate，你们的信任与鼎力支持，是我们坚定向前的最大底气。让我们一起踏光向前，终成璀璨！

据IT之家昨日报道，余承东发布视频预热 Mate 90 系列旗舰新机，并向消费者表达了谢意。他表示，大家一次次选择我们，我们就得一次次拿出进步

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关键词：余承东华为华为 Mate 90Mate 90Mate 90 系列

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