“大空头”伯里：为了人类的利益，市场应该狠跌一次，别让 OpenAI 和 Anthropic 上市

IT之家 10 月 1 日消息，据《商业内幕》今天（1 日）凌晨报道，知名做空投资者、《大空头》原型迈克尔 · 伯里认为，如果市场来一场足以阻止 OpenAI 和 Anthropic 上市的暴跌，对人类反而是好事。“为了人类的利益，市场应该狠狠跌一场，别让 OpenAI 和 Anthropic 上市。”

伯里进一步解释称，两家公司会吸走数万亿美元资金，最终再把这些钱毁掉，而这还只是它们可能造成的最小损害。

一名用户调侃称：“把市场砸崩，这样天网就没法上市了。”伯里回复：“差不多就是这个意思。”

IT之家注：“天网”指《终结者》系列电影中的毁灭性人工智能系统。

OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼本月早些时候称，考虑到 AI 安全问题，2026 年上市并不明智。路透社看到的一份招股说明书则显示，Anthropic 很可能在 11 月美国中期选举结束后上市。

开发先进 AI 模型、建设支撑模型运行的计算基础设施，都需要巨额资金。上市后，两家公司可以向更多投资者融资，获得更充足的资本来源。

伯里本周在 Substack 发文称，他比以往任何时候都更确信，自己的 AI 看空判断会在未来一年兑现，此前预计的时间点是 2028 年。

基于这一判断，伯里调整了针对多个标的的看空押注，涵盖英伟达、Palantir、美光科技、甲骨文和纳斯达克 100 指数。

伯里认为，靠举债维持的芯片和数据中心投资难以持续，而且很容易受到利率上升冲击。一旦支出放缓，“整个体系都会瓦解”。

不过，今年 AI 概念股仍一路创下历史新高，投资者总体并未理会这些担忧。