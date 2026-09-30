曝美国联邦贸易委员会对 Anthropic、OpenAI 及其他 AI 实验室加大调查力度

IT之家 9 月 30 日消息，据纽约邮报消息，政府官员透露，美国联邦贸易委员会 FTC 正在加大对 Anthropic、OpenAI 及其他前沿人工智能实验室的全面调查力度，旨在彻查其技术可能对消费者造成的潜在风险。FTC 计划向这些科技巨头下达类似于传票的正式要求，强制其提交相关信息。

2026 年 7 月，Hugging Face 的人工智能开源社区遭遇 OpenAI 智能体入侵。据悉，FTC 主席安德鲁 · 弗格森（Andrew N. Ferguson）早在此次事件发生前就已启动相关调查，目前该机构正进一步起草民事调查传令，拟依法强制传唤各头部 AI 企业的高管提供证词。

一位 FTC 高级官员表示：“FTC 计划依法强制传唤这些企业的高管，要求其就自身产品情况，以及此前各方指称其产品可能对广大消费者乃至全美公众构成的潜在威胁，如实提供证言。”

据IT之家此前报道，本周二，多家顶尖 AI 企业的掌门人 —— 包括 Anthropic 的达里奥 · 阿莫迪 (Dario Amodei)、OpenAI 的萨姆 · 奥尔特曼 (Sam Altman)、谷歌的桑达尔 · 皮查伊 (Sundar Pichai) 以及 xAI 的埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)—— 齐聚白宫共同签署协议，承诺将对各自的人工智能模型实施自主监管与安全自律。

弗格森此前曾多次公开表态，坚称人工智能企业必须对其旗下智能体的行为承担法律追责；作为该监管立场的鲜明代表，他也出席了此次白宫签署仪式。

另据华尔街日报本月早些时候披露，在发起此次全面审查之前，FTC 就已要求 OpenAI 等多家前沿 AI 企业提交相关内部记录，以调查评估 AI 聊天机器人对儿童及青少年心理健康所产生的潜在影响。