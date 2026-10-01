超 AI.com 成史上最大域名交易：消息称 Shopify 豪掷 1 亿美元收购 SHOP.COM

IT之家 10 月 1 日消息，Market America Worldwide 公司于 9 月 28 日宣布已完成一笔域名交易，将 SHOP.COM 域名出售给 Shopify 公司，官方并未披露交易金额，不过诸多可靠信源称本次交易是有史以来最大域名交易。

本次域名的出售方为 Market America Worldwide，已拥有 SHOP.COM 域名超过 34 年。Shopify 由加拿大企业家 Tobias Lütke（托比亚斯 · 卢克）等人于 2004–2006 年间创立，总部位于加拿大渥太华，是一家在纽交所 / 纳斯达克上市的电子商务公司。

该公司提供“一站式”商务基础设施：从建站模板、商品与库存管理、支付收款、物流配送，到营销推广、数据分析、多渠道销售（网站、社交媒体、线下 POS 等），全部集成在一个后台。

交易价格方面，官方虽未公布具体交易金额，不过资深域名经纪人 @andrewrosener 等诸多可靠信源指出，本次交易金额为 1 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.72 亿元人民币）。

如果消息属实，这笔涉及 Shop.com 域名交易将会成为史上最大域名交易，超过了此前报道的 7,000 万美元（现汇率约合 4.7 亿元人民币）的 AI.com 交易。