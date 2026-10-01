微软更新 1.140 版 VS Code：多文件夹会话、远程 AI Agent 任务委派等

IT之家 10 月 1 日消息，微软昨日（9 月 30 日）更新推出 1.140 稳定版 Visual Studio Code，本次更新重点围绕 GitHub Copilot Agent 工作流展开，新增多文件夹会话、远程任务委派、模型协同编排及企业级 AI 管理能力。

VS Code 1.140 引入实验性多文件夹会话功能。同一 Agent 会话中的不同聊天，可以分别绑定到不同代码仓库或 Git worktree，彼此之间的终端、任务、代码变更、Pull Request 和合并状态相互隔离，避免修改意外串联。

本次更新还增强 Copilot harness，由 Copilot SDK 提供支持，在基于智能体主机协议 (AHP) 的专用智能体主机进程中运行，统一 VS Code、Copilot 应用和 Copilot CLI 的 Agent 行为。

本次更新还以研究预览形式，推出 HydraFusion 模型编排，自动选择模型和工作流程，可让模型对结果进行批评、修订，以平衡速度、成本和代码质量。IT之家附上相关视频如下：

远程任务委派方面，新版 Agent 可发现远程主机，根据操作系统、内存、CPU 和负载选择主机，并创建远程会话执行任务。