WSBK 2027 官宣首次落地中国：10 月 29 日上海站成赛季收官战，张雪祝贺

IT之家 10 月 1 日消息，国际摩托车运动联合会（FIM）和世界超级摩托车锦标赛（WorldSBK）今日公布了 2027 赛季赛历，官宣 WorldSBK 将于 2027 年首次来到中国办赛。

与此前爆料相同，中国赛事定于 2027 年 10 月 29 日至 31 日在上海国际赛车场举行，并作为 2027 赛季收官站。上海久事动娱文旅集团股份有限公司与 DORNA WorldSBK ORGANIZATION SRL 达成战略合作。

IT之家注：WorldSBK 由 FIM 于 1988 年创立，与 MotoGP 并列为全球两大顶级场地摩托车赛事。WorldSBK 参赛车辆基于市售量产摩托车改装，与 MotoGP 原型赛车不同。

目前 WorldSBK 设有 WorldSBK 顶级公升级组别、WorldSSP 中量级超级运动组、WorldSPB 全新进阶入门组，以及 WorldWCR 女子专业组。

2026 赛季，WorldSBK 共设 12 站，赛事在约 150 个国家和地区进行转播。2027 年中国站将成为赛季最后一站。

上海国际赛车场位于上海市嘉定区，2004 年正式启用，由德国设计师赫尔曼 · 蒂尔克主导设计。赛道整体布局以汉字“上”为灵感，拥有多处特色组合弯角。

该赛道长期承办世界一级方程式锦标赛、中国房车锦标赛等国际、国内汽车赛事。WorldSBK 落地上海，意味着中国进入 WorldSBK 全球赛事版图。

张雪机车创始人张雪还特意发视频表达了祝贺，表示期待在中国上海相见。

近年来，中国摩托车制造商在 WorldSBK 赛场参与度提升，春风动力等品牌持续投入。2026 赛季，中国制造商张雪机车进入 WorldSBK 赛场。其 820RR-RS 车型在 WorldSSP 组别参赛，车手 Valentin Debise 目前已取得包括 6 场胜利在内的 8 次领奖台成绩。

WorldSBK 执行总监格雷戈里奥 · 拉维利亚表示，将 WorldSBK 首次带到中国是这项锦标赛的重要里程碑，已看到中国制造商在赛事中发挥日益增长的影响力。他表示，在上海举办比赛能进一步推动赛事与中国制造商的关联，也是让 WorldSBK 更贴近中国车迷的机会。期待与本地合作方携手，让中国首站成为 2027 赛季难忘的收官之战。

上海久事（集团）有限公司副总裁谷际庆表示，久事动娱将整合旗下赛事运营、场馆经营等板块资源，通过引进 WorldSBK 探索“赛事 + 产业”融合模式。他表示，此举可通过国际赛事平台连接摩托车品牌、赛事资源与消费场景，为国产摩托车品牌参与国际竞争、开展品牌展示及产业交流提供新平台。

上海目前已承办世界一级方程式锦标赛、世界摩托车越野锦标赛等国际赛事。WorldSBK 落户上海国际赛车场，将与现有赛事形成项目互补。

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