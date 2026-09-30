曝 WSBK 2027 计划加入中国站：宁波和上海为候选赛道，利好张雪机车、凯越、钱江摩托及春风动力等厂商

IT之家 9 月 30 日消息，随着 2026 年 WSBK 年度车手总冠军尼科洛 · 布雷加（Nicolò Bulega）的确定，粉丝逐渐开始将注意力转到 2027 赛季中。

据 Speedweek 报道，世界超级摩托车锦标赛（WSBK）2027 赛季计划新增中国站，目前暂定为全年第 12 站，并可能在 10 月举行，甚至成为赛季收官战。不过，具体举办日期和赛道目前仍未最终确定。

报道称，2027 赛季 WSBK 将于 2 月 19 日至 21 日在澳大利亚菲利普岛揭幕。由于中国 2 月气候条件不适合与澳大利亚站安排在同一时期，中国站预计被推迟至秋季，甚至可能在 10 月作为收官站举行。

WSBK 2027 目前已有 11 个举办地确定，包括澳大利亚菲利普岛、葡萄牙波尔蒂芒、荷兰阿森、捷克莫斯特、西班牙阿拉贡、意大利米萨诺、英国多宁顿、法国马尼库尔、意大利克雷莫纳以及葡萄牙埃斯托里尔，而西班牙赫雷斯则计划由瓦伦西亚取代。

Speedweek 称，国际摩托车联合会（FIM）代表已经多次考察宁波国际赛道，并评估其获得摩托车赛事认证所需的改造项目。宁波国际赛道全长 4015 米，目前拥有 FIA Grade 2 认证。

上海国际赛车场则是另一潜在选择。Speedweek 此前报道称，上海国际赛车场目前是中国境内已经能够满足相关要求的赛道之一（曾于 2005 年至 2008 年连续 4 次承办 MotoGP 赛事）。

Speedweek 9 月 13 日还曾报道称，WSBK 中国站已经进入较深入的筹备阶段，但赛事举办方与赛道之间尚未签署最终合同。

同时，FIM 也进一步释放了中国站相关信号。今年 9 月，FIM 主席 Jorge Viegas 访华，并与钱江摩托等中国企业及上海久事体育场馆运营方会面。Speedweek 称，上海久事体育将担任 WSBK 中国站的组织方。

中国车企近年来逐步进入 WSBK 赛事。目前凯越参加 Sportbike 组别，钱江摩托和张雪机车参加 Supersport 组别；春风动力则正在努力进入 WSBK 顶级组别。Speedweek 称，如果春风动力于 2027 年参赛，届时将有更多中国制造商出现在 WSBK 赛场。

此外，WSBK 2027 还将迎来技术规则调整，例如引入制造商专属转速上限和燃油流量限制，同时将噪声限制降低至 112 分贝。因此，2027 赛季中国站目前主要停留在“计划加入赛历”阶段，但最终举办城市、具体日期以及是否成为收官站仍需等待后续官方确认。

除 WSBK 之外，MXGP 世界摩托车越野锦标赛（IT之家注：全球最高级别的越野摩托车赛事，与 F1、WRC、MotoGP 并称为四大经典机车赛事）也已经确认将在上海（5 月 1 日至 2 日）及四川资阳（9 月 11 日至 12 日）举行。