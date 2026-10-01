美光科技 CEO 梅赫罗特拉：目前已锁定约 1500 亿美元长期订单，AI 存储需求紧张

IT之家 10 月 1 日消息，美光科技董事长兼 CEO 桑杰 · 梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）在财报电话会上表示，美光目前已签署 26 项长协，锁定约 1,500 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.01 万亿元人民币）长期订单，2027 和 2028 年存储市场供需将比 2026 年更为紧缺，且“看不到供需恢复平衡的尽头”。

美光科技于周三公布的季度营收指引高于市场预期，今年截至目前，这家企业的股价涨幅已经超过两倍。受 AI 增长前景乐观情绪的推动，美光的市值在五月份正式迈入万亿美元俱乐部。该公司股价在周三盘后交易中小幅上涨不到 1%。

生成式人工智能的热潮，令高带宽内存成为数据中心不可或缺的部件，这让美光等厂商从中受益。美光是英伟达的核心供应商，而英伟达的处理器当前主导着各类 AI 算力任务。

梅赫罗特拉在事先准备好的发言中称，客户已经大幅提高长期供货协议下的资金承诺额度，总规模从六月份公布的 220 亿美元（现汇率约合 1,477.71 亿元人民币）增加至 320 亿美元（现汇率约合 2,149.4 亿元人民币），其中绝大多数承诺以现金保证金的形式落实。这位首席执行官还表示，对比 2026 财年，2027 财年与 2028 财年内存和闪存的供需形势将会紧张得多。

“和大家经常讨论的其他领域相比 —— 无论是逻辑芯片，还是数据中心的供电设施，内存无疑是人工智能发展当中最主要的约束瓶颈。”美光总裁兼首席运营官马尼什 · 巴蒂亚（Manish Bhatia）在一次采访中表示，“数据中心已经成长为内存与存储产品最大的市场。”

美光目前接到的订单已经远远超出自身产能。受此影响，该公司在七月份上调了在美国本土的投资规划，计划到 2035 年之前在美国投入超过 2,500 亿美元（现汇率约合 1.68 万亿元人民币）。与此同时，亚马逊、Alphabet 以及其他科技巨头今年计划在 AI 基础设施上面投入的总开支将超过 7,300 亿美元（现汇率约合 4.9 万亿元人民币）。

巴蒂亚表示，新增产能的上线速度终究是有限的，部分原因在于后续的技术迭代带来的收益正在逐步递减。美光正在推进全球几乎所有生产基地的产能扩建，其中包括在日本与美国新建工厂。新工厂预计将于 2027 年年中产出首批硅晶圆；不过巴蒂亚也承认，工厂还需要经过好几个季度的产能爬坡，才能够对市场形成实质性影响。

首席财务官马克 · 墨菲（Mark Murphy）表示，上述长期协议对应的剩余履约义务（一项用于衡量未来合同收入的关键指标）已经升至大约 1,500 亿美元（现汇率约合 1.01 万亿元人民币），上一季度该数值约为 1,000 亿美元（现汇率约合 6,716.88 亿元人民币）。

“我们预计 2027 财年将会再度创下业绩新高，每个季度的营收都将实现环比增长。”墨菲说道。

根据伦敦证券交易所集团（LSEG）整理的数据，公司预计下一财季营收将达到 615 亿美元（现汇率约合 4,130.88 亿元人民币），上下浮动 15 亿美元（现汇率约合 100.75 亿元人民币）；而分析师的平均预期为 570.2 亿美元（现汇率约合 3,829.96 亿元人民币）。

第一财季调整后每股收益预期为 38.15 美元（现汇率约合 256.2 元人民币），浮动区间正负 1 美元（现汇率约合 6.7 元人民币），高于市场预期的 35.40 美元（现汇率约合 237.8 元人民币）。

梅赫罗特拉同时表示，美光已经就 2027 财年大部分的高带宽内存产能敲定供货协议；并且将上调 2027 财年的资本开支，超出此前原定计划，以此扩充产能。

这家总部设于爱达荷州博伊西的企业，竞争对手是来自韩国的三星电子以及 SK 海力士；后两家企业目前占据着全球高带宽内存市场的主要份额。

技术分析研究公司首席分析师鲍勃 · 奥唐奈（Bob O’Donnell）指出：“美光这份大超预期的财报以及业绩展望，应该可以彻底打消一部分人对于 AI 产业建设能否持续的疑虑。”

公司第四财季营收增长三倍以上，达到 5,423 亿美元（现汇率约合 3.64 万亿元人民币），高于分析师预期的 5,107 亿美元（现汇率约合 3.43 万亿元人民币）；调整后每股收益为 33.42 美元（现汇率约合 224.5 元人民币），同样超出市场给出的 31.61 美元（现汇率约合 212.3 元人民币）的预期。