数据中心催生庞大用工需求，谷歌高管称全美存在数十万个技术工种缺口

IT之家 10 月 1 日消息，当地时间 9 月 29 日，据《财富》杂志报道，现如今，数据中心已然成为 AI 争议中的焦点之一。批评者担心，大规模建设数据中心会给社区带来耗水、用电和噪声等问题。但与此同时，数据中心也催生了庞大的用工需求，其中技术工种尤其缺人。

谷歌俄亥俄州和印第安纳州数据中心运营区域负责人蒂姆 · 查德威克在博客中写道：“目前全美有数十万个技术工种岗位空缺，等着有人来填补。高级电工、管道安装领班、项目经理都在其中，这些职业需求增长快，也能提供长期稳定的收入。”

仲量联行一份报告援引美国教育部估算称，到 2030 年，美国约有 210 万个技术工种岗位可能招不到人。对劳动者来说，这也意味着越来越多职业道路无需四年制大学学历，通过职业技术培训、学徒制和在岗实践，同样可以掌握专业技能并进入有关行业。

随着数千座数据中心陆续进入规划，用工紧张预计进一步加剧。麦肯锡预计，为跟上算力需求的增长，到 2030 年，全球数据中心需要投入 6.7 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 45 万亿元人民币）。

AI 基础设施建设热潮带来的就业机会，也引起了多位科技行业高管的关注。

一向反对“AI 末日论”的英伟达 CEO 黄仁勋认为，世界正站在“人类历史上规模最大的基础设施建设潮”前夜，这轮建设会创造“大量就业岗位”。

黄仁勋 2025 年接受英国第四频道新闻采访时说：“每个经济体的技术工种都会迎来一轮繁荣。每年都得翻倍、翻倍、再翻倍。”

通用汽车 CEO 玛丽 · 博拉同样认为，美国长期把技术工种看得不如白领职业，已经形成一个“社会问题”。“我们确实需要让高中生明白，这是一条非常好的职业道路。坦率地说，与一些其他职业相比，它受到 AI 冲击的风险或许还更低。”

她还称，技术人员年收入可以达到 8 万至 9 万美元（现汇率约合 53.7 万至 60.5 万元人民币），“如果工作时间更长，收入甚至还可能更高”。

即使多位知名 CEO 都看好技术工种的就业需求，怎样吸引足够多的人进入这些行业仍然是个难题。

几十年来，美国教育体系和劳动力市场更强调高中毕业后进入四年制大学，职业教育和技术人员培训得到的投入相对不足，甚至长期带有负面标签。结果是许多技术工种面临人员老龄化，却又招不到足够多的新人接班，也难以培养出满足需求的新员工。

工作条件本身也降低了这些岗位的吸引力。技术工种往往对体力要求高、工时长，还可能要在严寒或酷热天气下进行户外作业。建筑业又以项目制为主，一个项目结束后，工人往往要转去下一个工地，甚至需要跨州乃至横跨美国流动。

对数据中心而言，这个问题更加突出。单个数据中心在建设阶段可以创造数百甚至数千个岗位，但建成投用后，负责日常运维的人员会迅速减少到几十人。