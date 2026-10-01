首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

长城汽车 9 月销量约 11.5 万辆，同比下降近 14%

2026/10/1 20:21:25 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖LazyCat90火瓶座HH_KK 的线索投递！

IT之家 10 月 1 日消息，长城汽车今日公布 2026 年 9 月产销快报：当月销量 114,944 辆同比下降 13.99%

长城汽车本月海外销售 60,019 辆汽车，1 月-9 月累计销售 475,977 辆；9 月新能源车销售 41,982 辆，1 月-9 月累计销售 261,967 辆。

IT之家附长城汽车各品牌销量数据如下：

车型销量产量
本月同比累计同比本月同比累计同比
本月去年同期增减（%）本年累计去年累计增减（%）本月去年同期累计（%）本年累计去年累计增减（%）
哈弗品牌66,55881,923-18.76515,080528,483-2.5469,68380,095-13.00560,805513,9039.13
WEY 品牌6,97611,026-36.7366,58263,5934.707,86511,863-33.7066,95566,4670.73
长城皮卡15,02012,90116.43135,826136,223-0.2915,80113,99512.90136,888137,634-0.54
欧拉品牌11,2026,25579.0959,42929,686100.1911,1876,33276.6761,64329,842106.56
坦克品牌15,17821,441-29.21142,796165,143-13.5316,54422,090-25.11148,487171,409-13.37
其他1093-89.25589230156.091829-37.93549561-2.14
总计114,944133,639-13.99920,302923,358-0.33121,098134,404-9.90975,327919,8166.04

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：长城汽车汽车销量哈弗欧拉WEY魏牌坦克

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知