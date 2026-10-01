长城汽车 9 月销量约 11.5 万辆，同比下降近 14%

IT之家 10 月 1 日消息，长城汽车今日公布 2026 年 9 月产销快报：当月销量 114,944 辆，同比下降 13.99%。
长城汽车本月海外销售 60,019 辆汽车，1 月-9 月累计销售 475,977 辆；9 月新能源车销售 41,982 辆，1 月-9 月累计销售 261,967 辆。
IT之家附长城汽车各品牌销量数据如下：
|车型
|销量
|产量
|本月同比
|累计同比
|本月同比
|累计同比
|本月
|去年同期
|增减（%）
|本年累计
|去年累计
|增减（%）
|本月
|去年同期
|累计（%）
|本年累计
|去年累计
|增减（%）
|哈弗品牌
|66,558
|81,923
|-18.76
|515,080
|528,483
|-2.54
|69,683
|80,095
|-13.00
|560,805
|513,903
|9.13
|WEY 品牌
|6,976
|11,026
|-36.73
|66,582
|63,593
|4.70
|7,865
|11,863
|-33.70
|66,955
|66,467
|0.73
|长城皮卡
|15,020
|12,901
|16.43
|135,826
|136,223
|-0.29
|15,801
|13,995
|12.90
|136,888
|137,634
|-0.54
|欧拉品牌
|11,202
|6,255
|79.09
|59,429
|29,686
|100.19
|11,187
|6,332
|76.67
|61,643
|29,842
|106.56
|坦克品牌
|15,178
|21,441
|-29.21
|142,796
|165,143
|-13.53
|16,544
|22,090
|-25.11
|148,487
|171,409
|-13.37
|其他
|10
|93
|-89.25
|589
|230
|156.09
|18
|29
|-37.93
|549
|561
|-2.14
|总计
|114,944
|133,639
|-13.99
|920,302
|923,358
|-0.33
|121,098
|134,404
|-9.90
|975,327
|919,816
|6.04