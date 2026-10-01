上汽集团 9 月整车销售 40.6 万辆，今年累计 314.7 万辆位居中国汽车行业首位

IT之家 10 月 1 日消息，上汽集团刚刚公布了最新的销量数据，9 月整车销售 40.6 万辆，1-9 月累计销售 314.7 万辆，继续位居中国汽车行业首位。
自主品牌方面，9 月销售 30.4 万辆，同比增长 3.3%，今年以来连续九个月实现同比增长；1-9 月累计销售 230.3 万辆，同比增长 12.6%，占集团总销量比重为 73.2%。
上汽乘用车 9 月销售 10.7 万辆，同比增长 14.5%；1-9 月累计销售 86.8 万辆，同比增长 45.6%。上汽大通 9 月销售 3.2 万辆，同比增长 52.3%；1-9 月累计销售 21.5 万辆，同比增长 34%。
上汽通用五菱 9 月销售 14.3 万辆，1-9 月累计销售 106 万辆，市场地位保持稳定。
新能源汽车方面，9 月销售 22.5 万辆，创下销量历史纪录，同比增长 18.7%；1-9 月累计销售 138.8 万辆，同比增长 28.2%，高于行业平均增速。
智己汽车 1-9 月累计销售 6 万辆，同比增长 40.1%。
上汽乘用车 1-9 月累计销售新能源车 41.5 万辆，同比增长 170.1%。家越 07 预售 48 小时订单突破 2 万台；9 月 MG4 家族交付超过 1.6 万辆，MG 07 单月交付超过 1.4 万辆。
上汽大通新能源车 1-9 月累计销售 7.6 万辆，同比增长 75.4%；上汽通用五菱新能源车 1-9 月累计销售 60.4 万辆。华境 S 交付量连续 5 个月稳步增长，累计交付 3.1 万辆。
合资品牌方面，1-9 月上汽通用新能源车销售 9.4 万辆，同比增长 67.4%；上汽大众新能源车销售 5.6 万辆，同比增长 25.9%。
海外市场方面，9 月上汽海外销售 15 万辆，同比增长 49.1%；1-9 月累计销售 116.6 万辆，同比增长 52.4%。
在欧洲市场，MG 品牌 1-9 月累计销售超过 28 万辆，同比增长 23%。
8 月，上汽 BEV 海外销量超过 1 万辆，同比增长 93.3%；PHEV 插电混动车型海外销量超过 5,000 辆，同比增长 56.4%；HEV 混动车型海外销量达 1.4 万辆，同比增长 8.5%。