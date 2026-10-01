惠普战 99 锐龙版 AI 移动工作站发布：AMD R9-9955HX3D + RTX PRO 2000，21999 元

IT之家 10 月 1 日消息，惠普战 99 锐龙版 AI 高性能移动工作站今日正式发布，10 月 12 日晚开售，IT之家汇总定价如下：

R9 9955HX + RTX PRO 500 + 32GB 内存 + 1TB 硬盘： 14599 元

R9 8945HX + RTX PRO 500 + 32GB 内存 + 1TB 硬盘：14999 元

R9 9955HX + RTX PRO 2000 + 32GB 内存 + 1TB 硬盘： 16999 元

R9 8945HX + RTX PRO 2000 + 32GB 内存 + 1TB 硬盘： 17499 元

R9 9955HX3D + RTX PRO 2000 + 32GB 内存 + 1TB 硬盘： 21999 元

该机至高可选 AMD 锐龙 9 9955HX3D 移动处理器，采用 Zen 5 架构，拥有 16 核心 32 线程，至高加速时钟频率 5.4GHz，L2+L3 缓存达到 144MB。

显卡方面，该机至高可选 NVIDIA RTX PRO 2000 专业显卡，基于全新 NVIDIA Blackwell 架构，拥有 3328 个 CUDA 处理核心，搭载 8GB DDR7 显存，可提供专业图形处理与 AI 加速能力。

整机性能释放方面，该机至高可实现 200W 整机性能释放，其中 CPU 至高释放 85W ，GPU 至高释放 115W，提供极速、高能、均衡三种性能模式，用户可根据使用场景切换。

屏幕方面，该机搭载 16 英寸 2.5K 分辨率面板，拥有 500nits 亮度、 240Hz 刷新率，覆盖 100% sRGB 色域，采用 16:10 比例。

其他方面，该机配备 32GB DDR5 内存及 1TB PCIe M.2 固态硬盘，至高支持 64GB DDR5 双通道大内存；采用双风扇 + 四风道散热模组，搭配 280W 电源适配器；内置 83Whr 大电池，搭配 280W 电源适配器，支持快充（30 分钟充电 50%）。

此外，该机获得 ISV 专业认证，兼容 Adobe、Ansys、AutoDESK、达索、西门子等厂商的多款专业设计软件，可确保软硬件运行稳定高效。该机通过了 11 项军标认证，在湿热、振动、冲击、高低温等多维度通过严苛测试，可提供更可靠的使用体验。

接口方面，该机提供了 USB Type-A、USB Type-C、HDMI 2.1、RJ45 网络接口、3.5mm 耳机麦克风二合一接口，同时支持 Wi-Fi 7 与蓝牙 6.0。

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