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惠普战 99 锐龙版 AI 移动工作站发布：AMD R9-9955HX3D + RTX PRO 2000，21999 元

2026/10/1 22:24:18 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 1 日消息，惠普战 99 锐龙版 AI 高性能移动工作站今日正式发布，10 月 12 日晚开售，IT之家汇总定价如下：

  • R9 9955HX + RTX PRO 500 + 32GB 内存 + 1TB 硬盘： 14599 元

  • R9 8945HX + RTX PRO 500 + 32GB 内存 + 1TB 硬盘：14999 元

  • R9 9955HX + RTX PRO 2000 + 32GB 内存 + 1TB 硬盘： 16999 元

  • R9 8945HX + RTX PRO 2000 + 32GB 内存 + 1TB 硬盘： 17499 元

  • R9 9955HX3D + RTX PRO 2000 + 32GB 内存 + 1TB 硬盘： 21999 元

京东惠普（HP）战 99 锐龙版移动工作站 16 英寸 R9 9955HX3D RTX PRO2000 32G 1T 240Hz21999 元直达链接

该机至高可选 AMD 锐龙 9 9955HX3D 移动处理器，采用 Zen 5 架构，拥有 16 核心 32 线程，至高加速时钟频率 5.4GHz，L2+L3 缓存达到 144MB。

AMD锐龙9 9955HX3D参数

显卡方面，该机至高可选 NVIDIA RTX PRO 2000 专业显卡，基于全新 NVIDIA Blackwell 架构，拥有 3328 个 CUDA 处理核心，搭载 8GB DDR7 显存，可提供专业图形处理与 AI 加速能力。

NVIDIA RTX PRO 2000显卡介绍

整机性能释放方面，该机至高可实现 200W 整机性能释放，其中 CPU 至高释放 85W ，GPU 至高释放 115W，提供极速、高能、均衡三种性能模式，用户可根据使用场景切换。

整机性能释放

屏幕方面，该机搭载 16 英寸 2.5K 分辨率面板，拥有 500nits 亮度、 240Hz 刷新率，覆盖 100% sRGB 色域，采用 16:10 比例。

屏幕参数介绍

其他方面，该机配备 32GB DDR5 内存及 1TB PCIe M.2 固态硬盘，至高支持 64GB DDR5 双通道大内存；采用双风扇 + 四风道散热模组，搭配 280W 电源适配器；内置 83Whr 大电池，搭配 280W 电源适配器，支持快充（30 分钟充电 50%）。

续航参数介绍

此外，该机获得 ISV 专业认证，兼容 Adobe、Ansys、AutoDESK、达索、西门子等厂商的多款专业设计软件，可确保软硬件运行稳定高效。该机通过了 11 项军标认证，在湿热、振动、冲击、高低温等多维度通过严苛测试，可提供更可靠的使用体验。

ISV专业认证

接口方面，该机提供了 USB Type-A、USB Type-C、HDMI 2.1、RJ45 网络接口、3.5mm 耳机麦克风二合一接口，同时支持 Wi-Fi 7 与蓝牙 6.0。

接口参数介绍

京东 惠普（HP）战 99 锐龙版独显 AI 高性能移动工作站笔记本电脑 16 英寸 R9 9955HX3D RTX PRO2000 32G 1T 240Hz 21999 元 直达链接

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关键词：惠普战99移动工作站AI笔记本锐龙

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