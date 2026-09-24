惠普推出暗影精灵 11 白色款台式电脑：酷睿 U5 225F + RTX 5060，国补价 6799.15 元

IT之家 9 月 24 日消息，惠普新上架了一款暗影精灵 11 冰魄白电脑主机，京东首发价 7999 元，国补后到手价 6799.15 元，晒单返 5000 京豆。

这款电脑定位高端游戏主机或 AI 工作站，外观采用冰魄白配色，机身尺寸为 16L ，前面板配备透视窗可展示内部风扇。

它搭载英特尔酷睿 Ultra 5 225F 处理器，拥有 10 核心 10 线程，最高睿频可达 4.9GHz。除此之外，该机还配备 RTX 5060 8GB 独显和 16GB DDR5 5600 内存、512GB PCIe 4.0 固态硬盘，内存最高可拓展至 192GB。

该机采用低阻高风流风道设计、全维立体散热，配备 120mm 前置风扇 + 90mm 后置风扇，搭配全新设计双热管风冷，相比上一代可使 CPU 温度下降 10℃ ，风扇噪音降低 5db，同时支持炫彩 RGB 灯效，提供多种灯效模式可随心切换。

其他方面，这款主机配备 400W 80 PLUS 白金电源，自带 OMEN AI 功能，配备 2.5Gbps 有线网卡，支持 WiFi 6E、蓝牙 5.3。接口方面，IT之家汇总如下：

前置接口： 1×3.5mm 耳麦接口、2×USB Type-A (5Gbps)、2×USB Type-A ( 10Gbps )、1×USB Type-C ( 5Gbps )、1×USB Type-C ( 10Gbps )

背部接口： 3× 音频接口、1×RJ45 网络接口、4×USB 2.0 Type-A；独显输出接口 1×HDMI、3×Display Port

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