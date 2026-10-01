华为 nova16 Pro 与 FIT 5 泡泡玛特 Hirono 小野联名款开售：12+256GB 昆仑玻璃款手机 3899 元，手表 1199 元

IT之家 10 月 1 日消息，华为 nova16 Pro 及华为手表 FIT 5 泡泡玛特 Hirono 小野联名款已于今日 12:08 正式开售。

华为 nova16 Pro 于今年 6 月发布，搭载麒麟 9010S 芯片与 HarmonyOS 6.1 操作系统，配备 6.84 英寸 OLED 屏幕，支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率，峰值亮度达 6000nits。

影像方面，该机后置 2 亿像素 RYYB 主摄、5000 万像素潜望长焦及 5000 万像素超广角微距镜头，前置为 5000 万像素人像镜头。

其他方面，该机内置 7000mAh 电池，支持 100W 有线快充，12GB+256GB 昆仑玻璃版本售价 3899 元，国补到手价 3399 元。

华为手表 FIT 5 搭载 1.82 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率为 480×408，峰值亮度 2500nits，表体重量约 27 克，厚度 9.5 毫米。该产品支持心率、血氧、睡眠及压力监测，具备 5ATM 防水与 IP6X 防尘等级，典型使用场景下续航最长可达 7 天，官方指导价 1199 元，国补价 1020 元。

此次联名款以泡泡玛特旗下 IP Hirono 小野为主题。Hirono 小野由艺术家 Lang 于 2021 年推出，是泡泡玛特首个情绪 IP，2026 年上半年实现营收 10.1 亿元，同比增长 38.5%。

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