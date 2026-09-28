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华为 WATCH GT 6 / FIT 5 系列智能手表开启 HarmonyOS 7 公测版升级尝鲜招募

2026/9/28 16:53:40 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 9 月 28 日消息，华为官方今日宣布，HUAWEI WATCH GT 6 / FIT 5 系列手表开启 HarmonyOS 7 公测版升级尝鲜招募

  • 华为手机 / 平板：【我的华为 / 服务】APP > 首页 > 升级尝鲜（根据提示一键报名）

  • 其他品牌手机 / 平板：微信小程序 >【我的华为】> 点击首页热门活动下对应产品图（根据提示填写信息报名）

目前，华为官方暂未公布两款手表的更新内容。作为参考，IT之家附华为 WATCH GT Runner 2 智能手表新版本更新内容如下：

【新增】

  • 1. 系统界面焕新升级，表盘及多任务列表等新增光影效果，锻炼记录等页面更具层次感，为您呈现更舒适的交互体验

  • 2. 新增万象模块表盘，支持自由搭配喝水、萌宠天气、熊猫敲木鱼等组件，轻松打造好看又好玩的专属表盘

  • 3. 新增“几何魔方”表盘，支持丰富组件元素和样式自定义，极简线条千变万化，让您随心打造专属风格

  • 4. 情绪健康新增毛茸茸和星尘主题，给心情换个新皮肤，以柔软或辽阔，接住您此刻的心情 (情绪健康应用> 设置 > 主题)

  • 5. 新增微运动功能，以趣味方式鼓励引导您利用碎片化时间进行运动，让健康融入日常，可通过萌宠微运动表盘、久坐提醒、课程与计划进入体验

  • 6. 新增午睡小结，记录午后小憩等碎片化睡眠时刻，生成专属休息报告

  • 7. 健康三叶草升级为健康生活应用，新增饮食维度，在华为运动健康应用配置相关打卡任务后，即可解锁四叶草模型，多维度助您养成健康生活好习惯

  • 8. 支持来电盖屏静音，来电管理更轻松

  • 9. 天气应用新增小时紫外线强度、体感温度、小时体感温度、霞光等信息，数据更丰富全面

  • 10. 新增录音机应用，可满足长时间录音需求，便捷又高效

  • 11. 支持连接高阶功率计和骑行台，让每一次骑行训练都有据可依，科学提升骑行表现 (设置> 更多连接 > 运动健康设备管理)

  • 12. 增强与手机协同体验：

    • 1) 手机端支持显示手表低电或满电、手表未佩戴的提醒通知

    • 2) 配对 HarmonyOS 6 及以上系统手机，手表新增手机电量提醒开关，可根据需要自行开启 (设置> 通知 > 手机电量提醒)

【优化】

  • 1. 设置中“常亮显示”更名为“熄屏显示”

  • 2. 高尔夫功能体验提升，让您精进每一杆：

    • 1) 新增坡度补偿、击球距离功能

    • 2) 半场报告页面支持暂存球局

    • 3) 优化击球参考线显示逻辑，以及默认发球台选择和开球上球道体验

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关键词：HarmonyOS 7华为 WATCH FIT 5华为 WATCH GT 6智能手表

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