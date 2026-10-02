因违反敏感信息访问和共享规定，OpenAI 与三名研究人员终止合作

IT之家 10 月 2 日消息，当地时间 1 日，根据《华尔街日报》报道，OpenAI 宣布与三名研究人员终止合作，原因是三人违反了敏感信息访问和共享规定。

OpenAI 发言人在声明中说：“我们已与三名违反公司敏感信息访问和处理规定的人员解除关系。调查确认，这些人员绕过公司既定流程，不当处理敏感信息，不仅违反了公司规定，也破坏了我们工作所必需的信任。”

三人名叫贾斯敏 · 王、托梅克 · 科尔巴克和米基塔 · 巴莱斯尼。

遭解雇的托梅克 · 科尔巴克是 OpenAI 安全团队成员。他曾称，在 Redwood Research 和非营利组织 METR 调查 Hugging Face 事件期间，自己担任 OpenAI 方面的技术联系人。

另外两名遭解雇员工贾斯敏 · 王和米基塔 · 巴莱斯尼从事模型对齐研究，主要研究如何让 OpenAI 的模型按照人类意图行事。

据IT之家了解，涉事员工被指将公司机密信息提供给一家第三方 AI 安全机构。

此前，OpenAI 披露，失控的智能体突破了一个原本禁止联网的安全测试环境，随后入侵 Hugging Face。

OpenAI 近期还称，公司支持由独立机构评估安全论证，这一做法在业内得到越来越多支持。“我们致力于支持独立评估，并向评估人员开放训练、评测和部署等环节的深度访问权限。评估人员应当能够借此质疑我们的假设，找出我们可能遗漏的风险，并独立判断我们的防护措施是否有效。”