国庆假期日均新能源出行车辆达日常 1.8 倍，交通运输部建立充电特别繁忙服务区清单

IT之家 10 月 2 日消息，据央视新闻报道，国庆假期第一天（10 月 1 日），新能源车辆预计达 1780 万辆次。交通运输部提示，重点高速、通往热门景区的服务区车流大，充电需求相对集中，尤其是每天 10 时以后。

今年国庆长假，出行总量大、范围广，拥堵缓行路段呈多点分布，拥堵程度预计增强。旅游流成为假期出行主力，杭州、西安、长沙等城市景区附近公路，可能出现流量较多情况；新疆、青海、甘肃等长线游热门省份，也会出现局部阶段性交通压力增大情况。

为了应对假期期间新能源车辆充电的需求，交通运输部提前根据历年车联网平台数据进行研判分析，在中秋国庆假期前就建立了充电特别繁忙服务区清单，在这些服务区通过增加移动充电设备、大功率快充设备等缓解充电需求。

国庆假期，全国充电特别繁忙的高速服务区有：

秦滨高速河北段乐亭服务区、唐海服务区；

连霍高速江苏段彭城服务区；

沈海高速福建段云淡停车区；

沙厦高速福建段秀村服务区；

京港澳高速河南段漯河服务区；

菏宝高速河南段王屋山服务区；

长芷高速湖南段桥头河服务区；

京昆高速四川段新安服务区；

京昆高速陕西段澄城服务区。

交通运输部提醒，新能源车主还可通过“e 路畅通”微信小程序，一键查询充电服务；如果在路上遇到了需要救援的情况，也可以一键呼叫救援。

IT之家从报道获悉，根据交通运输部的预测，国庆假期新能源出行车辆较多，日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍，高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。

每天从 10 时开始，高速公路服务区充电场站车辆开始显著增加，21 时后车流逐步回落，充电需求随之减少。

10 月 5 日和 6 日是返程核心时段，高速公路充电车辆将大幅增加。充电高峰时段为 10 月 5 日的 11 时至 21 时，10 月 6 日的 10 时至 22 时。

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