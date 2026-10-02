比亚迪乘用车 9 月销量明细曝光：王朝元系列超 8.3 万辆，方程豹钛 7 突破 3.2 万辆

IT之家 10 月 2 日消息，博主 @小迪快报 今日曝光了比亚迪乘用车 2026 年 9 月的销量明细：王朝 | 海洋 394,945 辆；方程豹汽车销售 43,181 辆；腾势汽车销售 18,198 辆；仰望汽车销售 389 辆；海外销售 179,877 辆；乘用车累计销售 456,713 辆。
IT之家整理如下：
王朝：当月 177,510 辆，年度累计 1,223,315 辆
夏：当月 920 辆，年度累计 12,962 辆
秦：当月 23,472 辆，年度累计 207,589 辆
汉：当月 2,529 辆，年度累计 44,324 辆
唐：当月 14,336 辆，年度累计 81,614 辆
宋：当月 52,933 辆，年度累计 391,355 辆
元：当月 83,320 辆，年度累计 485,471 辆
海洋：当月 209,702 辆，年度累计 1,377,254 辆
海鸥：当月 38,650 辆，年度累计 265,901 辆
海豚：当月 44,141 辆，年度累计 246,148 辆
海豹：当月 46,718 辆，年度累计 304,723 辆
海狮：当月 56,539 辆，年度累计 332,513 辆
驱逐舰 05：当月 4,261 辆，年度累计 40,238 辆
宋 PLUS：当月 19,393 辆，年度累计 187,444 辆
腾势：当月 18,198 辆，年度累计 119,675 辆
D9：当月 6,308 辆，年度累计 51,972 辆
Z9：当月 5,770 辆，年度累计 32,968 辆
N8L：当月 5,080 辆，年度累计 26,254 辆
N9：当月 1,040 辆，年度累计 8,481 辆
方程豹：当月 43,181 辆，年度累计 285,436 辆
豹 5：当月 3,889 辆，年度累计 38,216 辆
豹 8：当月 1,345 辆，年度累计 12,481 辆
钛 3：当月 5,140 辆，年度累计 41,153 辆
钛 7：当月 32,144 辆，年度累计 192,923 辆
方程 S：当月 663 辆，年度累计 663 辆
仰望：当月 389 辆，年度累计 3,288 辆
U8：当月 252 辆，年度累计 2,084 辆
U9：当月 1 辆，年度累计 17 辆
U7：当月 136 辆，年度累计 1,187 辆