首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

比亚迪乘用车 9 月销量明细曝光：王朝元系列超 8.3 万辆，方程豹钛 7 突破 3.2 万辆

2026/10/2 10:01:04 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
评论：

IT之家 10 月 2 日消息，博主 @小迪快报 今日曝光了比亚迪乘用车 2026 年 9 月的销量明细：王朝 | 海洋 394,945 辆；方程豹汽车销售 43,181 辆；腾势汽车销售 18,198 辆；仰望汽车销售 389 辆；海外销售 179,877 辆；乘用车累计销售 456,713 辆。

IT之家整理如下：

王朝：当月 177,510 辆，年度累计 1,223,315 辆

  • 夏：当月 920 辆，年度累计 12,962 辆

  • 秦：当月 23,472 辆，年度累计 207,589 辆

  • 汉：当月 2,529 辆，年度累计 44,324 辆

  • 唐：当月 14,336 辆，年度累计 81,614 辆

  • 宋：当月 52,933 辆，年度累计 391,355 辆

  • 元：当月 83,320 辆，年度累计 485,471

海洋：当月 209,702 辆，年度累计 1,377,254 辆

  • 海鸥：当月 38,650 辆，年度累计 265,901 辆

  • 海豚：当月 44,141 辆，年度累计 246,148 辆

  • 海豹：当月 46,718 辆，年度累计 304,723 辆

  • 海狮：当月 56,539 辆，年度累计 332,513 辆

  • 驱逐舰 05：当月 4,261 辆，年度累计 40,238 辆

  • 宋 PLUS：当月 19,393 辆，年度累计 187,444 辆

腾势：当月 18,198 辆，年度累计 119,675 辆

  • D9：当月 6,308 辆，年度累计 51,972 辆

  • Z9：当月 5,770 辆，年度累计 32,968 辆

  • N8L：当月 5,080 辆，年度累计 26,254 辆

  • N9：当月 1,040 辆，年度累计 8,481 辆

方程豹：当月 43,181 辆，年度累计 285,436 辆

  • 豹 5：当月 3,889 辆，年度累计 38,216 辆

  • 豹 8：当月 1,345 辆，年度累计 12,481 辆

  • 钛 3：当月 5,140 辆，年度累计 41,153 辆

  • 钛 7：当月 32,144 辆，年度累计 192,923 辆

  • 方程 S：当月 663 辆，年度累计 663 辆

仰望：当月 389 辆，年度累计 3,288 辆

  • U8：当月 252 辆，年度累计 2,084 辆

  • U9：当月 1 辆，年度累计 17 辆

  • U7：当月 136 辆，年度累计 1,187 辆

2026 年 9 月汽车销量榜

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：比亚迪销量

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知