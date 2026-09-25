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比亚迪大汉上市定档 10 月 13 日：纯电车型续航破千，预售价 24.99 万-29.99 万元

2026/9/25 18:03:24 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 9 月 25 日消息，今天（25 日）上午，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天宣布，比亚迪大汉将于 10 月 13 日上市

该车的纯电版于成都车展开启预售，车长 5256mm、宽 1999mm、高 1510mm，轴距 3130mm。车内采用环抱式座舱设计，拥有 90.8% 超高得房率，纵向 2005mm、横向 1580mm 同级第一；支持中央大床模式，一键躺平；超全面储物空间，前备箱容积 130L、全车 46 处储物及拓展。

此外，该车还配备前排双零重力座椅、帝瓦雷音响 31 扬声器、琥珀流光音响（灯光随着音乐律动）、四门静音夹层玻璃、130 多处声学材料应用。该车搭载智能调光隐私玻璃，这也是全球首款黑色 PDLC 可调玻璃，实现隔热防晒、隐私保护。

据IT之家了解，比亚迪大汉提供插混和纯电两种动力选择，目前预售的是纯电版 EV 车型，CLTC 续航最高可达 1008km。

  • 1008km 后驱激光雷达尊享型：24.99 万元

  • 1008km 后驱激光雷达旗舰型：26.99 万元

  • 880km 四驱激光雷达旗舰型：29.99 万元

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关键词：比亚迪比亚迪大汉

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