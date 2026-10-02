英特尔 Arc 显卡驱动 32.0.101.9034 Beta 版发布：支持《战争机器：事变日》游戏

IT之家 10 月 2 日消息，英特尔 Graphics Software 32.0.101.9034 显卡驱动（适用于 Arc）今日发布，本次为 Non-WHQL 测试版，针对英特尔 Arc B 系列、A 系列显卡以及集成 Arc 核显的英特尔 Core Ultra 处理器更新，新增对两款新游戏的支持。

IT之家附官方公告链接（https://www.intel.com/content/www/us/en/download/785597/intel-arc-graphics-windows.html）。

新游戏支持与性能优化

新增支持《空战奇兵 8：希孚之翼》

新增支持《战争机器：事变日》

已知问题

集成英特尔 Arc 核显的英特尔 Core Ultra 3 系列处理器：

《黑手党：旧国度》（ DX12 ）在游戏过程中可能出现应用崩溃

Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 在使用扩展预设时可能出现应用崩溃

英特尔 Arc B 系列图形产品：

《突围无限》（ DX12 ）在开启地形表面细分时可能出现应用崩溃

PugetBench for Davinci Resolve Studio 在运行基准测试时可能出现间歇性应用崩溃，官方建议将 PugetBench 基准测试设置中的超时滑块调整到 1500 秒或更高，以等待每个测试完成

Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 在使用扩展预设时可能出现应用崩溃

英特尔 Arc A 系列图形产品：

《突围无限》（ DX12 ）在开启地形表面细分时可能出现应用崩溃

《战争机器：事变日》（ DX12 ）性能可能低于预期

PugetBench for Davinci Resolve Studio 在运行基准测试时可能出现间歇性应用崩溃，官方建议将 PugetBench 基准测试设置中的超时滑块调整到 1500 秒或更高，以等待每个测试完成

Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 在使用扩展预设时可能出现应用崩溃

集成英特尔 Arc 核显的英特尔 Core Ultra 2 系列处理器：

《EA SPORTS FC 27》（ DX12 ）在部分 2 系列平台上可能出现应用崩溃

《战争机器：事变日》（ DX12 ）在部分 2 系列平台上性能可能低于预期

Pugetbench for Adobe Lightroom Classic 在使用扩展预设时可能出现应用崩溃

Procyon AI 图像生成基准测试可能无法完成测试

Procyon AI 文本生成基准测试可能无法完成测试

集成英特尔 Arc 核显的英特尔 Core Ultra 1 系列处理器：

《NBA 2K26》（ DX12 ）首次启动游戏时可能出现应用崩溃

《战争机器：事变日》（ DX12 ）性能可能低于预期

英特尔 Graphics Software 自身已知问题：

共享 GPU 内存覆盖功能可能无法正确显示分配给 GPU 的实际共享内存值

性能调教功能目前处于 Beta 阶段，在多 GPU 场景下，页面可能会同时对多个设备尝试应用更改，而非根据 GPU 选择器单独设置

本次驱动版本号为 32.0.101.9034 ，属于 Non-WHQL 测试版，支持英特尔 Arc B580/B570 系列、Arc A770/A750 等独立显卡，以及从第一代到第三代英特尔 Core Ultra 集成 Arc 核显的处理器，兼容 Windows 10 64-bit 十月 2022 更新及以上版本、Windows 11 64-bit 从 2022 年 9 月更新到 2026 年 9 月更新的多个系统版本。

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