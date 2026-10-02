消息称博通着手筹集 600 亿美元，为 Anthropic 等公司采购芯片提供资金

IT之家 10 月 2 日消息，北京时间今天（2 日）午间，彭博社援引知情人士消息称，为博通安排融资的华尔街银行团开始筹集 600 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,028.73 亿元人民币）新资金，用于 AI 芯片融资，Anthropic 等公司将从中受益。

知情人士称，参与融资的银行准备为其中 420 亿美元（现汇率约合 2,820.11 亿元人民币）A 类高级担保债务发出银团邀请函。

另有 180 亿美元（现汇率约合 1,208.62 亿元人民币）B 类次级债务由黑石集团牵头安排。黑石旗下多只基金承诺投入 90 亿美元（现汇率约合 604.31 亿元人民币），其余部分计划向其他投资者分销。

600 亿美元（现汇率约合 4,028.73 亿元人民币）融资方案已筹划数周，也受到华尔街和硅谷业内人士密切关注。

在公众反对建设数据中心的背景下，市场希望从中判断投资者是否仍愿意为 AI 基础设施扩张提供资金。博通希望借此扩大芯片和其他数据中心设备销售，与英伟达竞争；Anthropic 等 AI 公司对算力的需求也在不断增加。

知情人士曾在 8 月透露，若交易落地，Anthropic 等多家公司将更容易获得芯片和其他关键 AI 基础设施。

AI 基础设施建设此前通过举债筹集的资金，已达数千亿美元。虽然大部分资金投向数据中心，但为芯片和服务器提供融资的交易也越来越多。

今年 8 月，英伟达也宣布与黑石集团等六家大型金融机构合作，计划为 AI 领域筹集超过 5,000 亿美元（现汇率约合 3.36 万亿元人民币）资金，其中一项用途是帮助客户为购买英伟达芯片融资。

黑石集团对 Anthropic 的投资，还帮助提升了旗下一个面向富裕投资者的私募股权基金业绩。