加州通过新法：Robotaxi 阻碍警察或消防任务将面临罚款

IT之家 10 月 2 日消息，据外媒 TechCrunch 今天（2 日）上午报道，加州州长加文 · 纽森签署了加州参议院第 1246 号法案。法案要求，Robotaxi 一旦发生故障或妨碍应急处置，必须安排本地人员赶到现场，协助警察、消防员等应急人员。如果车辆阻碍警察或消防员执行任务超过 30 分钟，运营企业还可能被处罚。

该法为自动驾驶车辆增加了一系列规定，主要针对车辆发生故障或干扰应急处置的情况，以提高安全性和处置效率。企业如果没有履行规定的义务，也将面临追责。

法案出台前，加州曾发生多起备受关注的无人出租车事故和故障：有车辆抛锚后影响交通，有车辆驶入案发现场，还有车辆妨碍警察、消防员等应急人员执行任务。

IT之家从报道中获悉，其中多数事件都与美国最大无人出租车运营商 Waymo 有关。Waymo 在全美商业车队中约有 4000 辆自动驾驶车辆，其中约 1200 辆在旧金山湾区运营。

该媒体今年早些时候调查发现，Waymo 车辆遇到问题时，曾多次需要警察、消防员等应急人员亲自驾驶车辆离开现场。

这些事件促使加州和联邦议员要求加强无人出租车监管，其中一个重点就是车辆遇到应急人员时该如何应对。美国国家公路交通安全管理局甚至致函自动驾驶技术开发商，要求企业提出“解决方案”。

按照新法，自动驾驶技术开发商只能使用身在美国、并持有美国驾照的远程驾驶员。该规定针对的是车辆遇到问题后，企业如何通过远程方式介入车辆运行。

发生全系统故障时，法案还要求自动驾驶企业向市、镇等地方政府通报车辆所在位置和运行状态，并在当地配备事故处置技术人员，负责协助处理车辆事故、堵路等情况。如果无人出租车在紧急情况下阻碍应急人员执行任务超过 30 分钟，企业还可能被罚款。

该法将于 2028 年 7 月生效。负责监管自动驾驶车辆的加州机动车辆管理局还将制定部分实施细则，其中包括企业接到事故或故障通知后必须在多长时间内响应。