消息称三星电子已量产 Exynos 2700 处理器，Galaxy S27 系列手机将搭载

IT之家 10 月 2 日消息，博主 @i冰宇宙 今日发文称，三星电子已开始量产 Exynos 2700 处理器，该处理器是 Galaxy S27 系列智能手机的核心部件。据悉，其产量比上一代产品提高了 10%。

IT之家注意到，三星 Exynos 2,700 工程样片 GeekBench 跑分已经曝光，6.7.1 版本单核成绩为 4,328 分，多核成绩为 14,700 分。

根据最新跑分页面信息，基本符合此前曝光的 Exynos 2,700 Die Shot 图片信息，CPU 部分采用 1+4+1+4 集群设计，共有 10 个核心，分为 2 组：

第 1 组包括 1 个 Arm C1-Ultra 核心，频率为 3.36 GHz，以及 4 个 C1-Pro 核心，频率为 2.88 GHz。

第 2 组包括 1 个 Arm C2-Ultra 核心，频率为 4.24 GHz，以及 4 个 C2-Pro 核心，频率为 3.74 GHz。

图形部分方面，这款芯片或搭载 Xclipse 970 GPU。它还可能集成专用 NPU，用于处理手机端 AI 任务。同时，Exynos 2,700 据称将支持 LPDDR6 内存，满足下一代移动设备的内存带宽需求。

适配手机方面，三星 Galaxy S27 标准版、Galaxy S27+ 两款机型预估首发 Exynos 2700 芯片，此外还有消息称在部分市场，Galaxy S27 Pro、Galaxy S27 Ultra 也会采用 Exynos 2700 芯片。