三星发布其首款夹式耳机 Galaxy Buds On：满电续航 9.5 小时，支持点头 / 摇头控制通话

IT之家 10 月 1 日消息，三星今天（10 月 1 日）发布公告，宣布推出其首款耳夹式耳机 Galaxy Buds On，主打户外佩戴舒适与环境音感知。

外观方面，Galaxy Buds On 采用夹式（clip-on）结构，环绕耳廓佩戴，不插入耳道，用户在步行、骑行或跑步时仍可感知环境声音。

佩戴体验方面，三星表示研究了不同耳廓形状，并通过模拟确定扬声器与电池位置，且不断调整耳夹弹性与接触面积，让压力分布更均匀，提升长时间佩戴舒适度。

音质方面，针对开放式耳机的低音响应弱与声音外放问题，三星引入 TwinBoost 扬声器技术来补偿低频，并配备音抑制（Audio Leakage Reduction）功能，限制在咖啡馆、图书馆等场景的声音外泄。

硬件平台采用高通 Snapdragon S7 Gen 1 声音平台，并集成高效率 Class-D 放大器以优化功耗，满电续航最长 9.5 小时音乐播放续航。

通话方面延续 Intelligent Clear Call，结合 3 颗麦克风、骨传导振动传感器（Voice Pickup Unit Sensor）与机器学习方案，分离人声并抑制背景噪声。

AI 交互方面，Galaxy Buds On 与支持 Galaxy AI 的手机或平板联动后，可在双手不便时通过语音完成对话、备忘录与通知查看等操作。

用户说出“Hey Google, let's go live”即可调用 Gemini Live 进行连续对话。长按耳机背面可快速录音，生成 Quick Voice Memo，并通过 Bixby 直接检索。产品提供头部手势（Head Gestures）功能，识别点头与摇头动作，用于接听 / 挂断电话、关闭闹钟、读取消息通知等。

售价方面，韩国市场将于 10 月 27 日率先上市，仅提供黑色版本，售价 299,000 韩元（IT之家注：现汇率约合 1,482 元人民币）。IT之家查询三星中国官网，暂未发现 Galaxy Buds On 相关信息。