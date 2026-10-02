上海市委网信办：督促平台重点防范化解七类涉未成年人心理健康风险，哔哩哔哩、小红书、拼多多等参会

IT之家 10 月 2 日消息，9 月 30 日，上海市委网信办组织召开未成年人网络保护专题指导会，聚焦压实网站平台主体责任，深入推进未成年人网络保护专项行动，重点加强心理健康工作，全方位守护未成年人上网环境。属地哔哩哔哩、小红书、拼多多、喜马拉雅、SOUL、阅文集团、米哈游等 17 家重点平台参会。

IT之家注意到，会议通报了专项行动期间涉未成年人违法违规和不良信息典型案例，重点部署进一步加强未成年人心理健康工作，督促平台严格落实主体责任，重点防范化解七类涉未成年人心理健康风险。

一是网络沉迷成瘾风险，避免造成未成年人作息失调、注意力下降、厌学逃避等问题；

二是网络欺凌风险，防范其造成未成年人长期心理创伤；

三是容貌身材焦虑扩散风险，警惕由此滋生未成年人自卑心理等；

四是自残自杀类消极有害信息传播风险，严防未成年人模仿；

五是线上社交过度挤占现实交往风险，防止未成年人社交能力弱化，被极端对立信息误导；

六是 AI 技术衍生新型侵害风险，警惕 AI 换脸、虚拟人设带来的情感操控问题；

七是不良价值观传播风险，避免影响未成年人价值判断、诱发行为偏差。

会议要求，各平台在持续清理各类危害未成年人身心健康有害信息的基础上，针对未成年人心理健康风险，深挖风险产生的内在成因，立足算法调控、迭代升级未成年人模式、优化防护举报渠道、提升高危内容识别处置能力、规范 AI 功能应用管理、从严管控不良营销行为、扩大优质正向内容供给等关键环节，推动治理工作从事后处置向源头预防转变，切实降低互联网对未成年人心理健康的不良影响。

下一步，上海市委网信办将加大对网站平台常态化巡查、抽检和执法力度，会同有关部门对问题突出的平台依法从严处置。同时统筹协调多方资源，努力提高未成年人网络素养，培育文明上网行为习惯，推动未成年人健康安全使用网络。