焕新极氪 007GT 色彩上新：推出“河谷绿”车色、“墨绿”内饰

IT之家 10 月 2 日消息，极氪汽车今日宣布，焕新极氪 007GT 色彩上新，带来全新外饰色河谷绿、全新内饰色墨绿。2026 年 10 月 1 日-10 月 31 日，下定焕新极氪 007GT 可享更多限时权益。

IT之家注意到，焕新极氪 007/007GT 于今年 4 月正式上市，定价 20.39 万元起，限时 19.39 万元起。系列车型标配 19 英寸轮毂，其中焕新极氪 007 前脸新增动感通风口造型，并提供碳纤维套件选装服务，强化运动属性。两款车型搭载算力更强的 NVIDIA DRIVE Thor-U 智驾芯片，智能化水平显著提升。

规格方面，焕新极氪 007 长宽高为 4858（4880）x 1900 x 1450mm，轴距 2925mm。而 007GT 车身尺寸微调至 4858（4880） x 1900 x 1460（1445）mm，轴距维持 2925mm。

两款新车均基于 900V 高压架构打造，提供单电机与双电机两种动力配置。单电机版最大功率 370kW，双电机版前后电机分别输出 215kW 与 370kW。车辆匹配麒麟电池，最高续航达 905 公里，百公里加速最快仅需 2.73 秒。