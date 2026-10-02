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乘联分会：9 月 1-27 日乘用车零售 125.8 万辆同比下降 29%，新能源渗透率 65.7%

2026/10/2 22:09:40 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 2 日消息，乘联分会今日公布数据，9 月 1-27 日，全国乘用车市场零售 125.8 万辆，同比去年 9 月同期下降 29%，较上月同期增长 1%，今年以来累计零售 1,297.3 万辆，同比下降 22%。

9 月 1-27 日，全国乘用车厂商批发 147.4 万辆，同比去年 9 月同期下降 30%，较上月同期下降 12%，今年以来累计批发 1,865.7 万辆，同比下降 7%。

新能源：9 月 1-27 日，全国乘用车新能源市场零售 82.7 万辆，同比去年 9 月同期下降 20%，较上月同期增长 2%，今年以来累计零售 750.1 万辆，同比下降 13%；9 月 1-27 日，全国乘用车厂商新能源批发 103.2 万辆，同比去年 9 月同期下降 11%，较上月同期下降 7%，今年以来累计批发 1,081 万辆，同比增长 7%。

渗透率：9 月 1-27 日，全国乘用车市场新能源零售渗透率 65.7%；9 月 1-27 日，全国乘用车厂商新能源批发渗透率 70%。

小米SU7 Max的后视镜特写，展示了后视镜的造型和细节。

IT之家附各周表现如下：

  • 9 月第一周，全国乘用车市场日均零售 3.5 万辆，同比去年 9 月同期下降 19%，较上月同期下降 1%。

  • 9 月第二周，全国乘用车市场日均零售 4.4 万辆，同比去年 9 月同期下降 26%，较上月同期增长 8%。

  • 9 月第三周，全国乘用车市场日均零售 5.2 万辆，同比去年 9 月同期下降 19%，较上月同期增长 14%。

  • 9 月第四周，全国乘用车市场日均零售 5.4 万辆，同比去年 9 月同期下降 42%，较上月同期下降 13%。

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关键词：新能源汽车乘联分会

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