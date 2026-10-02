焕新极氪 001 配色上新：推出哑光岩灰车色、冰川灰内饰

IT之家 10 月 2 日消息，极氪汽车今日宣布焕新极氪 001 色彩上新，推出全新外饰色“哑光岩灰”以及全新内饰色“冰川灰”。2026 年 10 月 1 日-10 月 31 日，下定焕新极氪 001 可享更多限时权益。

IT之家注意到，焕新极氪 001 于 2025 年 10 月 11 日上市，售价 26.98 万元起，可限时叠加 1 万元置换金。

焕新极氪 001 全系标配 900V 全栈高压架构，实现 CLTC 综合工况续航里程最长达到 810 公里；实现电池最大充电倍率 12C，电量 10%-80% 充电最快仅需 7 分钟；实现双电机最大马力 925 匹，零百加速最快 2.83 秒，最高车速达到 280 公里 / 小时。

底盘操控方面，该车全系标配 CCD 电磁减振系统和智能魔毯功能，并升级搭载了闭式双腔空气悬架。辅助驾驶方面，全系标配千里浩瀚 H7 辅助驾驶系统，全系标配激光雷达，并搭载 NVIDIA DRIVE Thor-U 芯片 700TOPS 算力。

值得一提的是，极氪于 10 月 1 日发布“极氪 001 车型更新计划预告”，正式宣布 2027 款极氪 001 计划于 2027 年第一季度上市。2027 款极氪 001 将延续经典原创猎装造型，并保持全栈 900V 高压架构等核心硬核实力；在此基础上，新车将进一步强化功能配置舒适度、提供更多个性化风格选项，并丰富产品矩阵，以覆盖更多猎装用户的迭代需求。