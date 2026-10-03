Anthropic 拟斥资 1 亿美元培训万名工程师，破解企业 AI 落地“人才荒”

IT之家 10 月 3 日消息，Anthropic 计划投入 1 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.71 亿元人民币）培训 1 万名工程师，帮助企业把 AI 项目从构想真正推进到业务应用。

当地时间 2 日，Anthropic 宣布推出 Claude Frontier Academy（Claude 前沿学院）培训项目，瞄准企业 AI 落地过程中一个主要瓶颈：真正懂得如何把 AI 开发出来，并将其部署到企业实际业务中的人才仍然不足。

首批参加培训的工程师来自埃森哲、贝恩、凯捷、德勤、麦肯锡、摩根士丹利、诺和诺德和澳大利亚联邦银行。Anthropic 的目标是在 2027 年底前培养 1 万名前沿部署工程师。

按照安排，工程师首先会参加为期数天的线下培训，由 Anthropic 工程师和讲师授课，并通过模拟企业项目走完应用场景选择、安全审查和项目移交等环节。通过考核后，他们将进入 12 周的驻训阶段，回到各自所在机构负责一个真实的 Claude 项目。首批学员预计将在 2027 年初取得认证。

据《商业内幕》报道，这项计划也反映出，前沿部署工程师正成为 AI 行业越来越抢手的岗位。

前沿部署工程师直接与客户合作，根据客户现有的系统、数据和工作流程调整技术方案，不仅要参与确定开发什么，还要把新技术接入现有系统，并确保员工真正能够用起来。

2025 年 12 月，埃森哲成立 Anthropic Business Group，同时承诺为约 3 万名专业人员提供 Claude 培训，其中包括公司内部的“重塑部署工程师”。

上个月，埃森哲又与谷歌 Google Cloud 合作，派出 1000 名工程师，与大型客户一起部署 AI 智能体。

咨询公司过去就经常派团队进入客户机构解决问题。AI 普及后，这类工作需要更强的技术能力，工程师还得真正理解客户如何开展业务，前沿部署工程师因此开始发挥更大的作用。