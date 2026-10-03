亚马逊云科技 CEO 加尔曼强势回应数据中心反对声浪：后果或影响数代人

IT之家 10 月 3 日消息，据《商业内幕》今天（3 日）凌晨报道，亚马逊云科技 CEO 马特 · 加尔曼警告，美国各地针对数据中心建设的反对声浪不断扩大，可能让美国在全球 AI 竞争中失去优势。

加尔曼发表了一篇 3000 多词的博文称，如果美国大范围叫停数据中心建设，影响可能延续数代人。“数据中心建设刻不容缓，因为看到 AI 能够推动经济发展、增强国家安全的并不只有美国。谁能在 AI 领域领先，谁就能影响 AI 的发展方向，并在短期和长期获得最大收益。我们今天作出的选择将决定最终结果，如果美国因此分心或动摇，就可能落到后面，而且甚至再也追不回来。”

加尔曼称，全美正在讨论的暂停数据中心建设措施超过 100 项，如果这些措施付诸实施，美国可能会亲手把自己推向败局，这样的结果自然是承受不起的。

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加尔曼在文章开头回顾二战后的美国，称美国当时吸取的“一个重要教训”，是必须在国内建立覆盖全国的交通网络，随后，现代交通体系改变了美国经济和生活方式。

在他看来，今天的数据中心建设潮相当于新一轮同等规模的基础设施建设。“70 年后，我们迎来了自公路体系建设以来规模最大的基础设施建设，也就是数字基础设施建设。”

加尔曼指出，数据中心提供运行 AI 系统所需的算力，现代生活中的购物、银行业务、股票交易、旅行预订、流媒体娱乐，乃至疾病预防和治疗，都离不开数据中心。“AI 的发展还处在很早的阶段，却已经开始以几年前难以想象的方式改变企业、行业和客户体验。下一代企业、医院、学校和其他重要公共服务都将依靠 AI，关键国防系统、情报分析、网络防御和卫星运行同样如此，同时还会催生新的技能型岗位，为这些应用提供支持。”

加尔曼还宣布，未来五年，亚马逊将在运营数据中心的社区投资超过 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.15 亿元人民币）。“社区需要什么，不是由亚马逊来决定。亚马逊负责提供资源，由社区自己作决定。”

亚马逊通过亚马逊云科技业务参与数据中心建设。路透社报道，亚马逊称，2011 年至 2025 年间，公司在数据中心领域累计投资 2,760 亿美元（现汇率约合 1.85 万亿元人民币）。亚马逊最近还宣布，今年计划投入 2,200 亿美元（现汇率约合 1.48 万亿元人民币）资本支出，其中很大一部分将用于 AI 基础设施。

居民的反对已经影响亚马逊的一些数据中心项目。今年 8 月，亚马逊云科技撤回了在马里兰州卡尔弗特县建设一座约 22.3 万平方米数据中心的计划。两周后，该县委员会决定暂停批准新的数据中心项目，为期六个月。

研究项目 Data Center Watch 的数据显示，2026 年上半年，美国至少 120 个数据中心项目因当地反对而延期或受阻，总价值估计达到 1,980 亿美元（现汇率约合 1.33 万亿元人民币）。随着社区对环境和经济影响的担忧加深，反对数据中心建设的声音也越来越多。