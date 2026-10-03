微软 CEO 纳德拉重申 Copilot AI 定位：面向工作的新操作系统

IT之家 10 月 3 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 3 日）发布博文，报道称微软首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉（Satya Nadella）再次将 Copilot 称为“面向工作的新操作系统”，而该应用实质上是 Windows 11 上的一款部分基于 Chromium 内核的网页应用。

IT之家曾于 9 月 26 日报道，在微软发布 Copilot“超级应用”后，公司首席执行官纳德拉表示：“正在将 Copilot 打造成一个全新的工作操作系统”。

而 10 月 1 日微软官方博文中，在宣布 LinkedIn CEO 瑞安 · 罗斯兰斯基（Ryan Roslansky）将于 2026 年底离职动态时，纳德拉再次将 Copilot 描述为“面向工作的新操作系统”。

纳德拉再次强调：“我们正在将 Copilot 打造成一款全新的工作操作系统，它适用于所有模型、所有工作场景和所有任务。”

该媒体通过技术拆解，指出 Copilot 桌面应用的主程序 copilotapp.exe 仅 4.99MB，实际为重新命名的 Microsoft Edge 启动器。IT之家附上相关截图如下：

其安装目录包含完整的 Edge 154 构建，体积约 520MB，含 349.6MB 的 msedge.dll 浏览器核心及 Chromium 资源包、V8、ICU、FFmpeg 等组件。

运行时，Copilot 加载 copilot.microsoft.com（个人账户）或 m365.cloud.microsoft/ chat（工作账户），背后运行 Chromium 渲染器、GPU 及实用程序进程。

Copilot 另含一个名为 copilotapphost.exe 的 WinUI 3 宿主程序，基于 .NET 10 与 NativeAOT 编译。该组件处理“Hey Copilot”语音唤醒、语音编辑器、视觉授权、屏幕共享及浮动编辑器叠加层等 Windows 系统级功能。主界面仍由 Chromium 渲染，WinUI 宿主仅在需要麦克风或屏幕捕获时唤醒，空闲时退出。