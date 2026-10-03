安卓版谷歌 Chrome 浏览器测试新特性：指纹验证后才填充密码

IT之家 10 月 3 日消息，消息源 @Leopeva64 于 10 月 1 日在 X 平台发布推文，称在安卓 Canary 频道 Chrome 浏览器中，谷歌重新测试密码自动填充前，需要生物识别验证的功能。

IT之家援引博文介绍，该功能出现在最新 Chrome Canary 版本中，对应版本号为 157.0.8083.0。新增实验标志名为“Biometric reauth for password filling”，用户可在 chrome://flags 页面搜索并启用。

启用标志后，部分用户在“Use saved password?”提示下点击已保存密码，Chrome 会立即触发身份验证。生物识别检查完成后，浏览器才会继续填充密码。

这并非谷歌首次测试该功能。报道指出，谷歌至少从 2024 年 9 月开始试验相关能力，并在 2025 年 8 月将其引入 Chrome Dev 与 Canary 版本，但未进入稳定版便已撤回。

测试结果显示，该功能尚未全面生效。Android Authority 编辑在 Pixel 8 上启用标志并多次强制关闭应用后，仍未看到生物识别验证提示；另一名用户则在较旧的 Canary 版本 157.0.8079.0 中成功触发。