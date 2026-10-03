《使命召唤：现代战争 4》将启用新技术，从源头严打透视挂

IT之家 10 月 3 日消息，当地时间 2 日，动视旗下 RICOCHET 反作弊团队公布了一项将在《使命召唤：现代战争 4》中启用的新技术，目标直指透视挂。

透视挂之所以能让作弊者隔墙看到敌人，是因为多人游戏服务器会把玩家的位置数据发送到游戏客户端。作弊软件可以读取这些数据，因此即使对手隔着墙体等场景物体，作弊者也能掌握其在地图上的准确位置。

Infinity Ward 与 RICOCHET 反作弊团队将通过一项名为 Server Culling 的新技术，从数据源头限制透视挂。根据介绍，作弊软件无法显示从未收到的信息。当玩家本不应该知道对手在哪里时，服务器可以不向其设备发送该对手的位置数据。

启用 Server Culling 后，服务器只会把玩家应该掌握的信息发送到游戏客户端。只要对手不在玩家视线范围内，服务器就不会把对方的位置数据发给玩家。客户端拿不到敌人的位置，透视挂自然也就无从显示。

开发团队称，《现代战争 4》的每张地图都会加入额外的遮挡判定层，让服务器能够判断哪些对手的位置数据不该发送给玩家。其他竞技射击游戏也通过不同方式采用过类似机制。

动视确认，Server Culling 不只会覆盖《现代战争 4》的多人游戏地图，还将用于无人区和战斗前哨。第 1 赛季及之后推出的多人模式、无人区和《使命召唤：战争地带》新地图也会采用这项技术。

IT之家注：《使命召唤：现代战争 4》将于 2026 年 10 月 23 日登陆 PC（Steam、Xbox、暴雪战网）、Xbox Series X|S、PlayStation 5 和任天堂 Switch 2。