Win10/Win11 学院：如何禁用火狐 Firefox 157 浏览器 Nova 界面和新侧边栏

IT之家 10 月 3 日消息，科技媒体 WinAero 昨日（10 月 2 日）发布博文，介绍了在火狐 Firefox 157 浏览器中，禁用 Nova 界面（已默认启用）的方式。

IT之家曾于 9 月 29 日报道，在 Firefox 157 稳定版浏览器中，Mozilla 默认启用 Project Nova 的视觉更新，称其为该浏览器多年来最大幅度界面改版。

界面上，Firefox 157 稳定版统一调整标签页、工具栏、菜单、面板、图标及设置界面，重点减少界面中的视觉堆叠，让浏览器整体呈现更加简洁、柔和的观感。

不过并非所有用户都喜欢 Nova 界面，该媒体分享了设置流程，可以在 Firefox 157 稳定版浏览器中禁用 Nova 界面，恢复到经典界面。

1、打开一个新标签页，在地址栏中输入 about:config，然后按回车键。 2、在打开的“高级首选项”页面上，单击“接受风险并继续”。 3、在搜索框中，输入 browser.nova.enabled。 4、在下面的列表中，单击 browser.nova.enabled 设置旁边的带有相反箭头的按钮，将其值从 true 更改为 false。 5、调整后浏览器将会恢复到经典界面视图。

该媒体还分享了在 Firefox 157 浏览器中，移除侧边栏的方案。该侧边栏位于浏览器左侧，其中包含可用版块的图标。

新侧边栏

经典侧边栏

禁用步骤和上述操作类似：