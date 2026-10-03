为 MAX 10 认证扫清障碍，FAA 认定波音 737 MAX 客机软件故障无安全隐患

IT之家 10 月 3 日消息，据路透社报道，当地时间 2 日，美国联邦航空管理局披露，专家组认定部分波音 737 MAX 客机的飞行计算机的软件故障不存在安全隐患，为 737 MAX 10 获得认证扫清了障碍。

据IT之家了解，737 MAX 10 是波音畅销 737 MAX 窄体客机系列中最大的型号。

737 MAX 10 的认证已拖延多年，这一决定消除了认证最后阶段的一项障碍。737 MAX 7 采用相同软件，并已于 8 月获得 FAA 认证，因此运营该机型的航空公司也有望打消部分顾虑。

FAA 指出，纠正措施审查委员会周五在西雅图开会后作出结论，原因是飞行员始终能够完全控制飞机，机组人员接收到的指示信息也清楚明确，不会产生歧义。

本周早些时候，FAA 宣布暂缓 737 MAX 10 的认证，等待完成对软件问题的分析。在一种特殊着陆情况下，该故障可能导致飞行员无法使用自动飞行引导功能。

FAA 此前提醒，最新版软件可能增加飞行员复飞时的操作负担。在问题分析期间，美国主要航空公司选择继续使用较早版本的软件。

航空业官员预计，737 MAX 10 最快可在本月晚些时候获得认证，时间仍与此前预期相符。刚获得认证的 737 MAX 7 同样使用这套软件，因此美国西南航空原本也可能受到影响。

如果认证继续长期拖延，阿拉斯加航空、美国联合航空等已订购 737 MAX 10 的大型航司同样可能受到波及。FAA 一名官员表示，监管机构将向美国航空公司和其他国家监管机构发布特别适航信息通告，确保各方知悉波音发出的通告。