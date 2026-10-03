“电动牧马人”Jeep Recon 搭载 94 度电池，外媒实测续航却不到 260 公里

IT之家 10 月 3 日消息，当地时间 2 日，据外媒 electrek 报道，以可拆卸车门，综合功率 670 马力为卖点的 Jeep Recon 纯电 SUV，实际能效表现却低于宣传水平。

Jeep 今年夏天推出 Recon，起售价 66,995 美元（IT之家注：现汇率约合 45 万元人民币）。按照 Jeep 的说法，Recon 是“首款、唯一一款获得 Trail Rated 认证的纯电动 SUV”，也是目前 7 万美元（现汇率约合 47 万元人民币）以内唯一一款拥有 670 马力的 SUV。

外媒《Car and Driver》近期进行的高速续航测试显示，新车充满一次电只跑了约 257 公里（160 英里）。

美国环保署（EPA）给出的数据显示，2026 款 Jeep Recon Moab 搭载 94kWh 电池组，预估续航里程最高约 357 公里，比《Car and Driver》的实测成绩高出超过 97 公里。

测试中，Recon 平均每度电只能行驶约 2.7 公里，在《Car and Driver》测试过的车型中属于能效最低的一批。作为对比，2022 款 GMC 悍马 EV Edition 1 的重量约 4373kg，配备 205kWh 电池组，在同一项测试中跑出了约 467 公里的成绩，平均每 1kWh 电量可行驶 2.3 公里。

Recon 的车重约为 2808kg，比悍马 EV 轻近 1.6 吨。即便拿同样基于 STLA Large 平台打造的 Wagoneer S 作比较，Recon 的能效表现仍然偏低。Wagoneer S 同样搭载 94kWh 电池组，却在测试中行驶了约 451 公里，平均每 1kWh 电量约可行驶 4.8 公里，能效接近 Recon 的两倍。

据悉，Recon 的设计思路则更接近其“兄弟车型”牧马人，重点放在越野能力，而不是日常道路驾驶。新车配备双电机四驱系统，系统综合功率 650 马力，峰值扭矩 841N·m。

Recon 也延续了牧马人的开放式车身设计思路。Jeep 称，Recon 是目前唯一一款车门、后侧窗玻璃和尾门玻璃都可以拆卸的纯电车型。