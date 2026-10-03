爱彼迎 Airbnb 民宿房东利用 AI 图片勒索房客要求其支付维修费，后者利用水印检测器成功识破

综合外媒 PC Gamer 报道，近期一名用户 FurinaDeFontaine 在 Reddit 平台发文，称自己使用爱彼迎 Airbnb 订民宿退房后，房主用 AI 生成了一张所谓的“马桶漏水”照片，试图向其勒索 1,700 美元（IT之家注：现汇率约合 11,414 元人民币）“维修费”。

据 FurinaDeFontaine 介绍，涉事房东据称隶属澳大利亚当地规模较大的一家民宿运营公司，在自己退房后，房东随即向其发送了所谓的“马桶漏水”照片，但 FurinaDeFontaine 很快注意到照片存在明显疑点“涉事厕所楼层下面实际上还有一层楼。如果真的有几英寸深的积水，那么下面整层楼理论上都应该出现明显的进水情况，不符合常理”，因此认为照片很有可能为虚假生成。

之后，FurinaDeFontaine 使用谷歌 Gemini 进行分析，发现照片中存在谷歌 SynthID 数字水印，这代表房东实际上是使用了 Gemini 生成这张虚假照片。

最终，FurinaDeFontaine 联系爱彼迎 Airbnb 官方客服，客服认定房东提出的赔偿要求不符合条件，并对房东账号进行了处罚。

这起事件也再次说明，民众离开民宿 / 酒店前，应当即时拍摄房间、卫生间以及其他容易产生争议的区域，并保存相关视频记录，可以在发生损坏索赔争议时提供更完整的现场证据。同时民众也不应当轻信网络上的各类“照片”，很多照片很有可能已经过 AI 处理，并不代表实际情况。