高德回应“店铺未开业先收差评”：可通过平台提交投诉举报，将持续完善评论机制

IT之家 10 月 3 日消息，10 月 2 日，汽车博主 @韩路 在微博上发文称，美团高德大众点评可随意造假评论。韩路表示，他的饭馆 10 月 2 日 17 点才试营业，连店还没开门，但在美团、高德、大众点评就上冒出一堆造假抹黑已经吃过了的差评点评。

韩路写道：“实体经济本来就不好弄，平台为了评论热闹，把真实点评的门槛去掉，任何人可随意可以造假真实评论抹黑商家，也没任何审核机制，完全不需要上传任何吃过这家的证据，造假抹黑成本为 0，这样对于商家真是太不公平和打击了。”

IT之家注意到，10 月 2 日晚间，高德地图客户服务团队通过微博私信回应了韩路的投诉。回应称：“亲，您反馈的店铺评论问题已经收到。经核实，该店铺尚未开业，页面上的大量评论属于虚假异常评论，目前已完成审核并处理。非常感谢您的反馈。”

10 月 3 日，红星新闻记者从高德地图官方获悉，高德地点评论围绕具体地点展开，大量评价与用户实际导航、到达等行为相关联。平台会以此核查用户是否真实导航到店，这为评价的真实性提供了核心参考依据。经核实真实导航到店的评论将获得加权；未导航到店的评论将作降权处理，从而帮助其他用户了解相关地点。地点评分仅计入经真实性核验的评价，剔除无效评论，确保评分反映真实到店用户的体验。

报道提到，高德地图鼓励用户分享真实、客观、有帮助的内容。对于涉嫌虚假捏造或恶意攻击的评论，用户及相关主体可通过平台提交投诉举报，平台将依据相关法律法规及社区规则审核，并进行降权、删除等处理。平台将持续完善评论机制，为用户提供更有价值的参考。