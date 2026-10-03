《天国：拯救 2》负责人希望《GTA 6》推动游戏涨价：为了行业能活下去，早该涨了

IT之家 10 月 3 日消息，据外媒 Eurogamer 今天（3 日）报道，去年推出《天国：拯救 2》的开发商战马工作室联合创始人马丁 · 克拉玛希望游戏能够涨价，并将打破现有定价格局寄望于《GTA 6》。

克拉玛指出，游戏行业面临几项棘手问题。开发成本近年来一路攀升，稳定购买新游戏的玩家群体却已基本停止增长。数字发行的普及还让实体零售逐渐退出游戏销售链条，“我们把实体零售干掉了，也把他们的钱全拿走了。”

如果又不想靠在游戏里塞满微交易赚钱，开发商还能怎么办？克拉玛的答案是：“最后一个办法就是提高游戏单价。它会帮上大忙，但大家都怕得要命。希望《GTA 6》能先开这个头，让我们也能涨价。”

克拉玛认为，恐怕只有 Rockstar 和母公司 Take-Two 还有实力、也有胆量提高游戏售价，“我认为游戏早就该涨价了，这也是这个行业继续生存所必需的。所以我祝他们好运。”

《GTA 6》有望成为游戏史上规模最大的首发，但其他游戏能否让玩家接受 80 美元（IT之家注：现汇率约合 537.2 元人民币）售价就是另一回事。去年 Xbox 曾准备以 80 美元发售《天外世界 2》，最终还是撤回涨价决定，把这款科幻讽刺作品的售价改回通常的 70 美元（现汇率约合 470 元人民币）。

克拉玛虽然希望 R 星取得成功，可自己却对《GTA 6》本身却没有多少兴趣。“除非有人逼我，否则我不会玩《GTA 6》。至于它为什么这么受欢迎，我也不知道。我就是搞不懂。”

尽管如此，他仍乐见有人制作这种堪称“技术奇迹”的游戏。