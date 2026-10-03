我国首个深水油田“流花油田”二次开发累计产原油突破 200 万吨

IT之家 10 月 3 日消息，据央视新闻报道，今天，我国首个深水油田 —— 流花油田二次开发项目累计生产原油突破 200 万吨，这标志着我国深水老油田二次开发模式经受住连续生产实战检验，为深水老油田提质增效、挖潜增产提供了可复制的实践样本。
报道称，随着“北海开拓”油轮解缆离泊，投产刚满两年的亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂“海葵一号”满载 4.2 万吨深海原油，从“海基二号”平台启程运往陆地，流花油田二次开发项目累计外输原油达到 202 万吨。
流花油田二次开发项目位于珠江口盆地海域，作业平均水深 305 米，依托亚洲第一深水导管架平台“海基二号”、亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂“海葵一号”以及水下生产系统协同作业，共投产 32 口生产井，最高日产原油达到 3900 吨。
中国海油流花油田“海基二号”平台总监舒正勇介绍，开采出来的原油经过“海基二号”平台初步处理后，通过海底管道输送至“海葵一号”作进一步加工和储存，再完成外输，整个过程实现了全链条自主可控。
IT之家注意到，深水被誉为世界海洋石油勘探开发的“殿堂”，是未来全球油气资源的主要接替区。近年来，我国深水油气勘探开发能力实现了从 300 米到 1500 米超深水的历史性跨越，成为全球少数能够自主开展深水油气勘探开发的国家之一。
近年来，我国深水油气勘探开发取得重大突破，相继获得多个深水超深水油气田，占据海洋油气十大勘探发现的三分之一。同时，“深海一号”、流花油田二次开发等重大产能项目相继投产，实现了油气大幅增产。截至目前，我国深水油气产量规模已突破 1200 万吨油气当量，为保障国家能源安全提供了坚实保障。
延伸阅读
流花油田是我国第一个深水油田，探明地质储量超亿吨。其中流花 11-1 油田早在 1996 年便建成投产，属于开发难度极大的深水礁灰岩油田，历经多年开采，采出程度不足 20%，控水稳油、提高采收率因此成为流花油田实现二次开发的关键。
补充装备信息：“海葵一号”由近 60 万个零部件组成，总重近 3.7 万吨，最大储油量达 6 万吨，设计寿命 30 年，可连续在海上运行 15 年不回坞，每天可处理约 5600 吨原油，于 2024 年 5 月 12 日从中国海油青岛国际化高端装备制造基地离港启运。
“海基二号”总高 428 米，仅水下导管架便达 338.5 米，重量超 5 万吨，作业海域平均水深约 324 米，2024 年 3 月 12 日在广东珠海深水装备制造基地建造完工，刷新了结构高度、重量、作业水深、建造速度等多项亚洲纪录。
2024 年 9 月 17 日，“海葵一号”与“海基二号”通过机械完工验收，标志着我国首个深水油田二次开发项目工程建设完工；同年 10 月，“海葵一号”完成首船原油外输安全作业。
文中提到的“深海一号”是我国海上最大气田，最大作业水深超 1500 米，天然气探明地质储量超 1500 亿立方米，分两期开发建设，其二期项目于 2025 年 6 月 25 日全面投产，标志着我国最大海上气田建成。2025 年“深海一号”油气总产量突破 450 万吨油当量，目前每天产出 1500 万立方米天然气和超过 1600 吨凝析油。