我国首个深水油田“流花油田”二次开发累计产原油突破 200 万吨

IT之家 10 月 3 日消息，据央视新闻报道，今天，我国首个深水油田 —— 流花油田二次开发项目累计生产原油突破 200 万吨，这标志着我国深水老油田二次开发模式经受住连续生产实战检验，为深水老油田提质增效、挖潜增产提供了可复制的实践样本。

报道称，随着“北海开拓”油轮解缆离泊，投产刚满两年的亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂“海葵一号”满载 4.2 万吨深海原油，从“海基二号”平台启程运往陆地，流花油田二次开发项目累计外输原油达到 202 万吨。

流花油田二次开发项目位于珠江口盆地海域，作业平均水深 305 米，依托亚洲第一深水导管架平台“海基二号”、亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂“海葵一号”以及水下生产系统协同作业，共投产 32 口生产井，最高日产原油达到 3900 吨。

中国海油流花油田“海基二号”平台总监舒正勇介绍，开采出来的原油经过“海基二号”平台初步处理后，通过海底管道输送至“海葵一号”作进一步加工和储存，再完成外输，整个过程实现了全链条自主可控。

IT之家注意到，深水被誉为世界海洋石油勘探开发的“殿堂”，是未来全球油气资源的主要接替区。近年来，我国深水油气勘探开发能力实现了从 300 米到 1500 米超深水的历史性跨越，成为全球少数能够自主开展深水油气勘探开发的国家之一。

近年来，我国深水油气勘探开发取得重大突破，相继获得多个深水超深水油气田，占据海洋油气十大勘探发现的三分之一。同时，“深海一号”、流花油田二次开发等重大产能项目相继投产，实现了油气大幅增产。截至目前，我国深水油气产量规模已突破 1200 万吨油气当量，为保障国家能源安全提供了坚实保障。