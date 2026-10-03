联力发布 Edge V2 系列电源：延续 L 型设计，调整功率组合

IT之家 10 月 3 日消息，联力 (LIAN LI) 昨日宣布推出 V2 版本的 Edge 系列 ATX PC 电源。新一代产品延续了初代 Edge 的独特 L 型设计，功率组合有所调整。
初代 EDGE 可选 850W / 1000W / 1300W，其继任者 Edge Platinum V2 提供 1000W / 1200W / 1350W；初代 EDGE GOLD 可选 750W / 850W / 1000W / 1200W，Edge Gold V2 则仅有 850W / 1000W。
新版 Edge V2 整体规格与初代类似，但方案有所调整。其同样采用 182mm 长度设计，内置 120mm 风扇，获得 80 PLUS、Cybenetics、PPLP 三机构效率认证，享受 10 年质保；但 +3.3V 和 +5V 合并输出降至 100W。
Edge Platinum V2 配备可拆卸磁吸防尘网，支持 360hr 清洁提醒；1000W / 1200W 型号搭载 Edge Hub V2 集线器；1350W 型号搭载 Edge Hub Adv 集线器，额外附赠方便整洁理线的短款 24+4Pin 与 12V-2× 模组线材。
Edge Gold V2 的 1000W 搭载 Edge Hub V2 集线器；850W 型号无集线器。