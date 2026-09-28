七部门：到 2030 年，全固态电池初步实现规模化应用

IT之家 9 月 28 日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、交通运输部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》今日正式发布（以下简称“《规划》”）。

《规划》提出，目标是到 2030 年，我国新型电池产业规模实现稳步增长；全链条创新能力持续增强，先进材料取得新突破，新体系电池研发取得重大进展，全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到 15000 次，头部企业产品缺陷率达到 PPB（十亿分率）级别；全场景应用生态加速构建，电池技术与清洁能源、用能终端加快融合创新发展；国际贸易投资一体化深入推进，服务全球绿色低碳发展。



IT之家注意到，在丰富高端电池产品供给方面，将面向多元应用场景，加快新型电池产品高端化、多元化、融合化发展，提高产品安全性和可靠性。构建以锂电池为主，钠电池、液流电池等协同发展的新型电池产品供给体系。

《规划》还提出，提高柔性电池、异形电池等新型电池在智能可穿戴设备、智慧家庭、移动医疗设备领域的应用水平，巩固扩大新能源汽车、消费电子领域应用规模，拓展“沙戈荒”和高寒地区应用场景。积极推进公共交通、重型货车、航空、内河船舶、农用机械等领域电动化，开展新型储能在智算中心和工业绿色微电网等创新场景应用。探索绿电直连、虚拟电厂、算电协同等应用模式创新。挖掘深空深海深地极地探测、脑机接口、智能仿生、智能机器人、特种装备等应用场景，服务国家重大战略与前沿科技发展需求。