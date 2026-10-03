消息称 Netflix 奈飞调整原创内容策略：减少“叫好不叫座”作品、资源倾向更具备商业价值的项目

IT之家 10 月 3 日消息，据外媒 The Verge 报道，Netflix 奈飞正在逐步调整原创内容策略。最近几周，该公司陆续结束了其中一些合作协议，这或许意味着公司正在减少对知名电影人的长期依赖，将更多资源投入到能够持续吸引用户的剧集、真人秀、直播和体育内容。

例如，Netflix 近日确认，与导演大卫 · 芬奇的六年制作协议即将结束，相应协议最初于 2020 年公布，原计划持续 4 年，后来延长至 6 年。根据协议，Netflix 获得芬奇当时未来作品的独家流媒体发行权，其中包括传记电影《曼克》。

从商业表现来看，芬奇近年来为 Netflix 制作的电影并没有达到特别突出的水平。以传记电影《曼克》为例，本作虽然获得了影评人的普遍好评，赢得 10 项奥斯卡提名（并最终赢得其中两项），但影片在上映 3 周期间的全球票房仅约 10 万美元（IT之家注：现汇率约合 67.1 万元人民币），制作成本则达到 2,500 万美元（现汇率约合 1.68 亿元人民币）。登陆 Netflix 后，《曼克》也只在平台电影 Top 10 榜单中停留了一天，而且排名最后。

除此之外，《怪奇物语》创作者马特 · 达菲和罗斯 · 达菲也在 2025 年宣布离开 Netflix，转而与派拉蒙签署为期 4 年的影视制作协议。两人未来仍可能参与《怪奇物语》相关项目，而他们的新剧《The Boroughs》今年 5 月在 Netflix 上线，但仅一个月后便被取消。

Netflix 近期也结束了与《婚姻故事》编剧兼导演诺亚 · 鲍姆巴赫的合作。鲍姆巴赫此前还为 Netflix 制作了《白噪音》和《杰 · 凯利》等作品，但这些电影并未取得特别突出的市场反响。

不过，这并不意味着 Netflix 已经完全放弃知名导演。相比过去大规模投资知名导演和高成本电影，当前 Netflix 目前似乎更重视成本相对较低、能够持续产生观看需求的内容。公司并未放弃电影业务，但剧集、真人秀、直播活动以及体育节目可能在未来获得更高的资源优先级。

Netflix 近年来持续推出《鱿鱼游戏：真人挑战赛》《旺卡的黄金门票》和《新斯坦福监狱实验》等真人秀节目。这些作品未必都能成为现象级内容，但对于 Netflix 而言，只要能够带来稳定观看时长并促使用户继续订阅，就可能具备商业价值。

外媒认为，在过去多年投入大量资金制作电影、但部分作品未能带来相应订阅增长之后，当前 Netflix 似乎正在采取更加谨慎的内容投资方式，通过增加成本可控、能够持续产生观看需求的节目来维持用户留存。这种变化可能会让 Netflix 相比过去少一些“好莱坞顶级电影平台”的色彩，但从公司的长期运营角度来看，也可能意味着其正在寻找更加稳定的内容生产模式。