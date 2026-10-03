Stellantis 公布 2026 年 Q3 美国市场汽车销量：公羊卡车大涨、Jeep 下滑、阿尔法 · 罗密欧暴跌

IT之家 10 月 3 日消息，Stellantis 现公布最新美国市场销量数据。2026 年第三季度，公司共售出 324,277 辆新车，仅比去年同期的 324,825 辆减少 548 辆，同比基本持平。今年前 9 个月，Stellantis 累计销量为 958,463 辆，同比增长 3%。

从整体数据来看，Stellantis 第三季度表现变化不大，但细分到各品牌后却呈现出明显差异。其中 Ram（公羊卡车）销量大幅增长，Jeep（吉普）明显下滑，Chrysler（克莱斯勒）依靠老款车型维持销量，而 Alfa Romeo（阿尔法 · 罗密欧）和 Fiat（菲亚特）在美国市场的表现则持续低迷。

具体来看，Jeep（吉普）第三季度销量为 128,542 辆，同比下降 20%，去年同期为 160,564 辆；今年前 9 个月累计销量下降 8%。其中 Wrangler 车型表现相对稳定，第三季度销量为 44,757 辆，同比增长 5%，前 9 个月销量也增长 2%。Gladiator 车型第三季度销量下降 9%，前 9 个月下降 20%；Grand Cherokee 车型第三季度销量则下降 30%。

Ram（公羊卡车）则成为 Stellantis 销量增长的主要推动力。该品牌第三季度销量达到 134,072 辆，同比增长 29%，去年同期为 103,717 辆。其中 Ram 1500 车型贡献最大，第三季度销量达到 76,650 辆，同比增长 73%；今年前 9 个月，Ram 轻型皮卡销量增长 41%。

从品牌销量变化来看，Ram 第三季度同比增加 30,355 辆，而 Jeep 减少 32,022 辆，两者的变化幅度几乎相互抵消，这也是 Stellantis 整体销量基本持平的重要原因之一。

Ram 旗下已经停产多年的 ProMaster City 车型还出现了一个颇为特殊的销量数据：该车型第三季度在美国市场仍然售出 1 辆，而且这是今年以来唯一一辆 ProMaster City 车型。该车型在 2022 年后退出市场，全新换代车型预计要到 2027 年初才会进入经销商展厅，因此这辆“新车”的具体来源也引发关注。

Chrysler（克莱斯勒）第三季度销量为 34,494 辆，几乎全部来自 Pacifica。值得注意的是，这款已经上市多年的 MPV 销量并没有随着车型老化而下滑，第三季度反而同比增长 6%，今年前 9 个月销量增长 13%，累计突破 10 万辆。相比之下，Chrysler 近年来不断规划品牌未来产品，但现有 Pacifica 车型依然是其美国市场销量的主要支柱。

Dodge（道奇）第三季度销量同比增长 2%，但今年前 9 个月累计销量仍下降 3%。从具体车型来看，燃油版 Charger 车型第三季度售出 3,446 辆，而纯电版 Charger Daytona 车型仅售出 233 辆，两者销量比例接近 15:1，显示目前美国消费者对两种动力版本的选择存在明显差异。

Alfa Romeo（阿尔法 · 罗密欧）的情况则明显更加严峻。该品牌第三季度在美国仅售出 569 辆，同比下降 65%，去年同期为 1,614 辆。今年前 9 个月销量从 4,778 辆降至 2,316 辆，跌幅超过 50%。

具体来看，Giulia 第三季度销量下降 47%，Stelvio 下降 42%，相对较新的 Tonale 销量也下降 79%，仅售出 199 辆。作为对比，Ram 单日平均售出的 Ram 1500 数量就已经高于 Alfa Romeo 整个第三季度的美国销量。

Fiat（菲亚特）的销量甚至更低。该品牌第三季度仅售出 54 辆，同比下降 83%，其中包括 52 辆 500e 和 2 辆 500X。今年前 9 个月，Fiat 在美国累计销量仅 291 辆。其中 500e 第三季度销量下降 82%，今年前 9 个月销量下降 80%。

总体来看，Stellantis 2026 年第三季度美国销量虽然仅同比下降 0.2% 左右，几乎可以视为持平，但不同品牌和车型之间的表现差异非常明显。Ram 销量大幅增长，抵消了 Jeep 的下滑；Durango 和 Pacifica 等老车型依然承担着重要的销量任务；燃油版 Charger 目前明显领先于纯电版；而 Alfa Romeo 和 Fiat 则继续面临美国市场销量低迷的问题。