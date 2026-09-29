曝大众发起“柴油门”以来最大规模召回，波及全球近 400 万辆汽车

IT之家 9 月 29 日消息，据外媒 Carscoops 今天（29 日）凌晨报道，本月早些时候，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布召回 2018 至 2019 款大众 Atlas、2018 款大众途观和 2019 至 2021 款奥迪 Q3，原因是转向齿条安装螺栓存在断裂风险，严重时可导致车辆完全失去转向能力。

美国市场此次召回所涉及的车辆，恐怕只是整个问题的一小部分。NHTSA 公布的美国召回数量为 208274 辆。最新报告显示，这一安全隐患波及全球的规模远超美国市场，此次召回甚至可能成为大众汽车自“柴油门”以来规模最大的一次。

德国《商报》披露，全球召回数量或接近 400 万辆，其中大众品牌约 200 万辆，斯柯达超过 100 万辆，奥迪约 70 万辆，西雅特约 20 万辆。

德国联邦机动车运输管理局公布的数据显示，大众高尔夫、高尔夫旅行版、途观、途安和开迪均受到影响。奥迪目前披露的受影响车型只有 Q3；西雅特方面，受影响车型据信包括 2016 年 4 月至 2024 年 9 月生产的 Ateca 和 Tarraco。

据悉，转向齿条右侧安装螺栓存在失效风险。其他市场车辆出现同类故障，推测同样与这颗螺栓有关。该螺栓被认为尤其容易因受潮而腐蚀，在冬季使用融雪盐的国家风险更突出。

不过，即使集团需要针对数百万辆汽车陆续发起多次召回，也不必像“柴油门”时期那样进行大规模车辆修复或回购。此次处理方式相对直接，只需换装一颗使用更耐腐蚀涂层的新转向齿条安装螺栓。

IT之家注：2015 年 9 月，美国国家环境保护局（EPA）查获，大众集团在美国销售的车辆的发动机控制器植入了特殊软件，以规避官方检验。当月 18 日，EPA 指控大众集团在美销售的奥迪 A3、高尔夫、新甲壳虫、捷达、帕萨特等使用 EA189 型号柴油发动机的车型，都在发动机控制器中植入可规避官方检验的软件，可在官方检验时自动调整相关参数以通过废气排放标准，实际上排放的废气全都超标 10-40 倍。2009 年至 2015 年间，大众在全球约 1100 万辆汽车中部署了该软件。