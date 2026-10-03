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联力上架刃界 EDGE Platinum V2 白金全模组电源：可选 1000/1200/1350W 版本、十年质保，979 元起

2026/10/3 21:21:32 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 3 日消息，联力现已在京东上架刃界 EDGE Platinum V2 电源，提供 1000W、1200W 与 1350W 三种规格可选，定价为 979 元起，IT之家整理价格如下：

  • 1000W 黑色：979 元

  • 1000W 白色：999 元

  • 1200W 黑色：1079 元

  • 1200W 白色：1099 元

  • 1350W 黑色：1699 元

  • 1350W 白色：1749 元

京东刃界联力 EGP V2 白金全模组电源 979 元起直达链接

系列电源提供黑白两种配色，机身使用家族式 L 型设计，网孔带有几何立体纹理效果。随附集线器内置磁铁，可直接插接电源或吸附在机箱内部。

系列电源获得三重白金认证，采用日系电容，内置 120mm 风扇，支持按需切换启停模式与低负载零转速停转。用户可利用 L-Connect 3 软件实时查看电源状态。

线材方面，全系电源附带加固握持区的双色供电线与三根 550mm 独立显卡线；其中 1350W 版本还标配两根 200mm 短款线材及一根转接线，便于背插主板与双舱机箱理线。

IT之家附产品参数：

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关键词：联力

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